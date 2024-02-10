السيد حسن نصر الله يستقبل أمير عبد اللهيان في بيروت

استقبل الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، اليوم السبت، وزير الخارجية الإيراني حسين اميرعبداللهيان والوفد المرافق له في بيروت.

طهران- وكالة نادي المراسلين الشباب للأنباء- وخلال هذا اللقاء استعرض الجانبان تطورات ‏المنطقة، وخصوصاً غزة وجنوب لبنان ‏وبقية جبهات محور المقاومة‏.

والتقى أمير عبد اللهيان خلال زيارته إلى لبنان، رئيس حكومة تصريف الاعمال اللبنانية "نجيب ميقاتي"، ومن المتوقع أن تشمل زيارته لقاءات عدة مع مسؤولين لبنانيين آخرين.

ووصل أمير عبد اللهيان أمس الجمعة إلى بيروت، وأكد في مؤتمر صحفي أنّ حزب الله والمقاومة في لبنان، قاما بدورهما المؤثر بكل حكمة في معركة طوفان الأقصى، وشدد على دعم إيران للبنان حكومةً، وجيشاً، ومقاومةً، مؤكّداً أنّ أمن لبنان هو من أمن إيران والمنطقة.

كما أكد وزير الخارجية الإيراني، أنّ تل أبيب فشلت في تحقيق أي من أهدافها، رغم مرور 4 أشهر من الإبادة الجماعية التي تنفذها في قطاع غزة والضفة الغربية.

وتعد هذه الزيارة الثالثة لأميرعبداللهيان إلى لبنان منذ بدء معركة "طوفان الأقصى"، حيث أكد في زيارته السابقة، أواخر كانون الأول/ديسمبر الماضي، أنّ أمن المنطقة مهم جداً بالنسبة إلى إيران، ولا نتطلع إلى توسيع نطاق الحرب.

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