أمير عبد اللهيان خلال لقائه مع نظيره اللبناني: ندعم أي قرار لبناني

صرح وزير الخارجية الإيراني بأنه واثق من أن القادة السياسيين في لبنان لديهم ما يكفي من الذكاء والحكمة لحل القضايا الداخلية للبلاد، وقال إن إيران تدعم أي قرار لبناني ولا تريد سوى الخير للبنان.

طهران- وكالة نادي المراسلين الشباب للأنباء- والتقى وزير الخارجية حسين أميرعبداللهيان، الذي يقوم بجولة اقليمية في المنطقة وكانت بيروت محطته الاولى مع نظيره اللبناني عبد الله بوحبيب ظهر اليوم (السبت) وعقد معه جولة من المباحثات.

وفي هذا اللقاء، أعرب أمير عبد اللهيان عن ارتياحه للقاء نظيره اللبناني، وشكر لبنان ووزير خارجيته على موقفهما بإدانة الحادث الإرهابي في كرمان، كما شكر لبنان ووزير خارجيته على المواقف القوية الداعمة للقضية الفلسطينية والمقاومة .

وأكد وزير الخارجية الإيراني أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ضد أي توسيع لنطاق الحرب في المنطقة، وقال: إن نتنياهو والكيان الصهيوني يرون حياتهم في توسيع نطاق الحرب، والأمريكيون كذلك يسيرون في مسار متضارب، وان الادارة الأمريكية، رغم إعلانها معارضتها لتوسيع نطاق الحرب، إلا أنها تدعم الكيان الإسرائيلي بشكل كامل ولم تتوقف عن إرسال الأسلحة إلى هذا الكيان ولو ليوم واحد.

وشدد أمير عبد اللهيان على ضرورة احترام جميع الأطراف لسيادة لبنان ووحدة أراضيه، وأشارالى انه فيما يتعلق بقضايا لبنان الداخلية، نحن على ثقة من أن القادة السياسيين في لبنان لديهم ما يكفي من الذكاء والحكمة لحل القضايا الداخلية للبلاد، وأن إيران تدعم أي قرار لبناني والجمهورية الإسلامية الإيرانية لا تريد للبنان إلا الخير.

بدوره اعرب وزير الخارجية اللبناني عبد الله بوحبيب، عن ارتياحه لهذا اللقاء، ووصف العلاقات بين إيران ولبنان بالودية والأخوية، ونظرا لأهمية القضايا الثنائية والإقليمية المشتركة، أكد على ضرورة مواصلة هذه اللقاءات والمشاورات.

وشدد على إجماع الشعب اللبناني على دعم حقوق لبنان وأمنه في الحدود الجغرافية لهذا البلد، وفيما يتعلق بفلسطين ايضا، اكد موقف لبنان الواضح بشأن ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار ووقف هجمات الكيان الصهيوني ضد غزة وإرسال المساعدات الإنسانية بشكل فوري إلى المواطنين الفلسطينيين.

كما تم خلال هذا اللقاء تبادل الاراء ومناقشة بعض القضايا المتعلقة بالتعاون الثنائي .

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