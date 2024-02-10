أمير عبداللهيان: مفتاح الحل لإستقرار المنطقة هو وقف الحرب في غزة

في مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية اللبناني؛

اعتبر وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية "حسين امير عبداللهيان" في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره اللبناني ،بأن مفتاح الحل لاستقرار المنطقة هو وقف الحرب في غزة.

طهران- وكالة نادي المراسلين الشباب للأنباء- وبعد لقائهما ، عقد وزير الخارجية الإيراني "حسين أمير عبد اللهيان" ووزير الخارجية اللبناني "عبد الله بوحبيب " مؤتمرا صحفيا مشتركا مساء اليوم السبت.

وفي هذا المؤتمر الصحفي صرح امير عبد اللهيان بأنه اجرى محادثات جيدة وبناءة ومهمة للغاية مع السلطات العليا في لبنان، مضيفا بأن طهران وبيروت تؤكدان على أن الحرب ليست الحل ولا ترحبان أبدا بتوسيع نطاق الحرب في المنطقة.

واعتبر بأن حركة المقاومة الاسلامية "حماس" تصرفت بحكمة ودقة سواء على مستوى مواجهة الكيان الصهيوني وجرائمه أو على المستوى السياسي. وبطبيعة الحال، من الواضح للعالم أن أكثر من أربعة أشهر من الحرب في غزة والضفة الغربية لم تحقق نتائج ملموسة للكيان الاسرائيلي وداعميه.

واشار امير عبد اللهيان الى ان أمريكا تتحرك في اتجاهين في نفس الوقت، الاتجاه الأول هو الاستمرار في إرسال الأسلحة والمشاركة في الإبادة الجماعية في غزة، والاتجاه الثاني هو الحديث عن الحل السياسي.

وتابع ، لذا نقول بوضوح إنه إذا كانت أميركا تبحث عن الاستقرار في المنطقة فإن مفتاح الحل هو وقف الحرب في غزة.

وافاد وزير الخارجية الايراني بأنه تلقينا تقارير تبعث على الأمل من كبار المسؤولين في لبنان ووزير خارجية البلاد حول التطورات الداخلية في لبنان،موضحا بأن إيران لا تريد إلا الخير لهذا البلد.

وبدوره قال وزير الخارجية اللبناني : يشرفني اليوم استضافة وزير الخارجية الإيراني في لبنان. وتأتي زيارته في إطار الأهمية الخاصة للتشاور مع لبنان بشأن التطورات الإقليمية والدولية والعلاقات الثنائية.

وافاد بوحبيب بأنه تم التحدث عن ضرورة تطبيق القرار 1701 الذي صدر بشأن استقرار لبنان ، وايضا عن وقف جرائم الكيان الصهيوني والانسحاب من كامل الأراضي اللبنانية وتعزيز قدرات القوات المسلحة اللبنانية لتمكينها من اداء مسؤولياتها.

كما اكد على ضرورة بذل جهود كافة الدول لوقف الحرب وإرسال المساعدات الإنسانية الى قطاع غزة.

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