الرئيس الإيراني يغادر إسلام أباد متوجهاً إلى لاهور

استمراراً لخطط سفره إلى باكستان؛

ادر الرئيس الايراني السيد ابراهيم رئيسي صباح اليوم اسلام اباد متوجهاً إلى لاهور بعد عقد اجتماعات ومشاورات رسمية مع رئيس الوزراء والرئيس ورئيسي البرلمانين الوطنيين ومجلس الشيوخ والقائد العام لجيش البلاد في إسلام آباد.

طهران- وكالة نادي المراسلين الشباب للأنباء- وواصل حجة الإسلام السيد إبراهيم رئيسي صباح اليوم الثلاثاء خطط سفره إلى باكستان، بعد لقائه مع رئيس الوزراء، وعقد اجتماع مشترك لوفود رفيعة المستوى، والاجتماع مع رئيس ورؤساء الجمعيات الوطنية وأعضاء البرلمان و القائد الأعلى للجيش والاجتماع مع مجموعة من النخب الباكستانية، وصباح اليوم غادر إسلام أباد متوجهاً إلى لاهور.

وفور وصوله إلى لاهور، سيزور الرئيس المجمع التاريخي والثقافي لقلعة لاهور وسيزور مرقد إقبال لاهوري، ومن ثم سيلتقي مجموعة من المسؤولين المحليين في ولاية البنجاب بالدكتور رئيسي.

كما حضر رئيسي في جلسة مع طلاب جامعة لاهور وألقى كلمة أمامهم.

انتهی/