كنعانی: تسوية القضايا الحدودية بين أذربيجان وأرمينيا يعتبر الشرط المهم للاستقرار في جنوب القوقاز

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية ناصر كنعاني، إن استمرار جهود أذربيجان وأرمينيا لحل قضايا الحدود باللجوء إلى الطرق السلمية أمر ضروري لإحلال السلام والاستقرار الدائمين في جنوب القوقاز.

طهران- وكالة نادي المراسلين الشباب للأنباء- و قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية ناصر كنعاني، ردا على أسئلة الصحفيين بشأن الاتفاق الأخير بين جمهورية أذربيجان وأرمينيا بشأن بعض قضايا النزاع الحدودي: نحن نوافق على الاتفاقات تم التوصل إليه بين جمهورية أذربيجان وجمهورية أرمينيا في اجتماع لجنة ترسيم الحدود. مضيفا: إننا نحترم البلدين.

وأضاف كنعاني: إن استمرار جهود البلدين لحل قضايا الحدود باللجوء إلى الأساليب السلمية في إطار الاحترام المتبادل بين البلدين لسيادة كل منهما ووحدة أراضيه أمر ضروري لإحلال السلام والاستقرار الدائمين في منطقة جنوب القوقاز.

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