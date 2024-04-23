رئيس منظمة الطاقة الذرية: سنزيد من عدد محطاتنا للطاقة النووية

أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية، محمد اسلامي، ان إيران، إلى جانب دول أخرى في العالم، اتخذت خطوات أساسية لزيادة عدد محطات الطاقة والقدرة على إنتاج الكهرباء النووية.

طهران- وكالة نادي المراسلين الشباب للأنباء- و خلال زيارته للوحدة الأولى بمحطة بوشهر للطاقة النووية، أشار محمد إسلامي إلى كمية الكهرباء النووية المنتجة في محطة الطاقة هذه وقال: "في العقد الماضي، تم إنتاج 63 مليار كيلووات/ساعة من الكهرباء في محطة بوشهر للطاقة النووية".

وأضاف: "خلال العام الايراني الماضي تم الاحتفال بالذكرى العاشرة لإنتاج الكهرباء من محطة بوشهر للطاقة النووية، وبحسب الإحصائيات فقد تم إنتاج 63 مليار كيلووات/ساعة من الكهرباء النووية في محطة الطاقة هذه في العقد الماضي".

وقال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: "إن إنتاج هذه الكمية من الكهرباء النووية وفر 103 ملايين برميل من النفط الخام، وهو ما يعادل أكثر من 8 مليارات دولار من استهلاك الوقود الأحفوري".

ولفت إسلامي إلى انه حتى الآن، بإنتاج 63 مليار كيلووات/ساعة من الطاقة النووية، تمكنت محطة بوشهر للطاقة النووية من تغطية تكلفة إنشائها بأربعة أضعاف.

وذكر أن تحقيق إنتاج 20 ألف ميغاواط من الطاقة النووية يعد من القضايا المهمة التي أكد عليها قائد الثورة الاسلامية. وقال: "إن هذا المشروع المهم مدرج بشكل جدي على جدول أعمال منظمة الطاقة الذرية الإيرانية ويتم متابعة النضج النووي للبلاد بشكل جدي من خلال إنتاج الطاقة النووية والكهرباء".

وفي إشارة إلى حصة الطاقة النووية المنتجة في محطات الطاقة النووية في العالم البالغة 11%، قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: "خلال مؤتمر الأمم المتحدة الثامن والعشرين لتغير المناخ، تقرر مضاعفة قدرة الطاقة النووية ثلاث مرات لإنتاج الكهرباء العالمية بحلول عام 2050. كما اتخذنا خطوات أساسية لزيادة عدد محطات الطاقة النووية في بلادنا".

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