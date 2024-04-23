الرئيس الإيراني يلتقي قائد الجيش الباكستاني في اسلام أباد

أكّد الرئيس الإيراني خلال لقائه بقائد الجيش الباكستاني أنّ تعزيز التعاون بين القوات المسلحة الإيرانية والباكستانية من شأنه أن يساهم في تحقيق السلام والاستقرار للبلدين والمنطقة.

طهران- وكالة نادي المراسلين الشباب للأنباء- و التقى الجنرال "عاصم منير" القائد العام للجيش الباكستاني بالسيد إبراهيم رئيسي، وذلك على هامش زيارة الرئيس الإيراني الرسمية لباكستان.

وركزت المحادثات بين الجانبين على المواضيع ذات اهتمام مشترك، خاصةً السلام في المنطقة والأمن والاستقرار في الحدود، واتفق الجانبان على ضرورة تعزيز التعاون الثنائي، والعمل معًا من أجل تحقيق الاستقرار الإقليمي والازدهار الاقتصادي.

وأكد رئيسي على أنّ "تعزيز التعاون بين القوات المسلحة الإيرانية والباكستانية من شأنه أن يساهم في تحقيق السلام والاستقرار للبلدين والمنطقة."

ووصف قائد الجيش الباكستاني الحدود بين إيران وباكستان بأنها "حدود السلام والصداقة" وشدد على ضرورة تحسين التنسيق على طول الحدود المشتركة لمنع الإرهابيين من تعريض العلاقات القديمة والأخوية بين البلدين الجارين للخطر.

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