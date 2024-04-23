في اليوم الثاني من زيارته الرسمية لباكستان... الرئيس الإيراني يصل إلى لاهور

وصل رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية آية الله السيد ابراهيم رئيسي إلى مدينة لاهور عاصمة إقليم البنجاب، في اليوم الثاني من زيارته الرسمية لباكستان.

طهران- وكالة نادي المراسلين الشباب للأنباء- و وصل صباح اليوم آية الله السيد إبراهيم رئيسي وأعضاء الوفد رفيع المستوى من بلادنا إلى لاهور، الى القلب الثقافي لباكستان.

ولدى وصول الرئيس الإيراني كان في استقباله السيدة مريم نواز وزيرة إقليم البنجاب، والقنصل العام الإيراني في لاهور مهران محمد فر، وبعض المسؤولين في حكومة الإقليم.

ومن أجل تسهيل حركة الوفد رفيع المستوى من بلادنا، أعلن مسؤولو حكومة ولاية البنجاب في الوقت نفسه إغلاق جميع المراكز التعليمية والمكاتب العامة والخاصة.

وزار الرئيس لدى وصوله الى لاهور قبر الشاعر والفيلسوف الباكستاني إقبال لاهوري، المعروف بالتراث المشترك للبلدين الجارتين.

وايضا تزينت شوارع مدينة لاهور، مثل إسلام آباد، من المطار إلى ضريح إقبال لاهوري، بالعلم المقدس للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وصور آية الله رئيسي بجانب صور القادة الباكستانيين.

وسيحضر آية الله رئيسي والوفد المرافق له لقاء في أقدم الجامعات، ويزور مسجد الملك التاريخي، ويزور بعض الأماكن الثقافية.

ومن المقرر أن يلتقي الرئيس الإيراني أيضًا بحاكم هذه الولاية بليغ الرحمن.

انتهی/