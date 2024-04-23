توقيع 8 وثائق للتعاون المشترك بين ايران وباكستان بحضور رئيسي وشهباز شريف

تم التوقيع على 8 وثائق للتعاون بين إيران وباكستان بحضور آية الله رئيسي ومحمد شهباز شريف.

طهران- وكالة نادي المراسلين الشباب للأنباء- و قد أقيمت في إسلام آباد مراسم توقيع وثائق التعاون بين وفدي إيران وباكستان بحضور آية الله السيد إبراهيم رئيسي رئيس بلادنا، وشهباز شريف رئيس وزراء باكستان، ووفود رفيعة المستوى من البلدين.

ووقع مسؤولو البلدين على 8 وثائق للتعاون واتفاقيات ومذكرات تفاهم بحضور آية الله إبراهيم رئيسي ورئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف.

الاتفاقية الأولى التي وقعها الجانبان تشمل التعاون الأمني ​​بين البلدين. أما الاتفاقية الثانية فتشمل التعاون القضائي في المسائل المدنية والتجارية بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية باكستان.

ووصل الرئيس الإيراني آية الله ابراهيم رئيسي، الى باكستان على رأس وفد رفيع المستوى من المسؤولين الاقتصاديين والسياسيين.

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وكان في استقبال آية الله رئيسي والوفد المرافق له، وزير الإسكان الاتحادي في الحكومة الباكستانية رياض حسين بيرزاده، وسفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى باكستان رضا أميري مقدم، ومجموعة من كبار المسؤولين السياسيين والعسكريين في باكستان.