قاليباف: في مجالات الإدارة لا تختلف المرأة عن الرجل

وقال المرشح للانتخابات الرئاسية إنكم في الحكومة الرابعة عشرة سترون أن نسائنا يشغلن مناصب مهمة. كما سنعمل على تطبيق قانون السكان الشباب الذي أقره البرلمان الحادي عشر في الحكومة الرابعة عشرة.

طهران- وكالة نادي المراسلين الشباب للأنباء- وقال محمد باقر قاليباف المرشح للفترة الرابعة عشرة للانتخابات الرئاسية، في تجمع كبير للنساء صباح اليوم الأربعاء: المرأة هي الركائز الأساسية للتحول بكافة أبعاده في البلاد و سيكونن سبباً في تقدم إيران العزيزة.

وأضاف: المرأة في الأسرة هي أهم عنصر وخلية في المجتمع؛ مهما كنا نتوقع من المجتمع، يجب علينا أولا أن تكون لدينا أسرة محورها المرأة؛ لأن المرأة كأم هي العنصر الثقافي الأهم في المجتمع.

وقال المرشح للفترة الرابعة عشرة للانتخابات الرئاسية: في الحقيقة الثقافة هي العنصر الأكثر أنوثة في المجتمع؛ ولذلك فإن المرأة هي الأساس للمجتمع ويجب أن نوفر مساحة أكبر للمرأة في المجتمع.

وأوضح قاليباف: المرأة لا تختلف عن الرجل في المجالات الإدارية، ويجب إزالة هذا الظلم والتمييز. خلال 12 عامًا من عملي في البلدية، أشرت إلى أن مساحة المدينة يجب أن تكون للنساء، وعملت على ذلك؛ لأننا نؤمن أن تعليم جيل المستقبل في المنزل مسؤولية المرأة، وإذا توفرت المساحة للمرأة، سيكون جيلنا القادم جيلاً أفضل.

وأضاف: أولويتنا الأساسية ورسالتنا لا يمكن تحقيقها ببقاء المرأة في المنزل؛ لأن المرأة هي المحرك المتقدم لإيران العزيزة.

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