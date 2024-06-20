مسؤول: بامكان الرعايا الاجانب المقيمين قانونيا، الحصول على التسهيلات المصرفية

قال رئيس المؤسسة الوطنية للهجرة عبد الله مبيني ان الرعايا الاجانب المقيمين في البلاد بصورة قانونية بوسعهم من خلال افتتاح حساب الايداع في المصارف، الافادة من جميع الخدمات المصرفية بما فيها التسهيلات لدى الجمهورية الاسلامية الايرانية.

طهران- وكالة نادي المراسلين الشباب للأنباء- واوضح ان مشروع الايداع المصرفي للرعايا الاجانب، هو اجراء حديث في النظام الاقتصادي والمالي للبلاد، ويوفر بيئة آمنة للاستثمار للمهاجرين والرعايا الاجانب الشرعيين في البلاد.

وكان مشروع استقطاب وادارة الموارد المالية والايداع المصرفي للمهاجرين والرعايا الاجانب في سلسلة الانتاج بالبلاد، قد بدا منذ العام الماضي بوصفه جزء من سياسات الجمهورية الاسلامية لتنظيم الرساميل والموارد المالية للرعايا الاجانب.

وتاسيسا على هذا المشروع، فان جميع الرعايا الاجانب بامكانهم في المرحلة الاولى افتتاح حساب في "بنك ملي (البنك الوطني الايراني)" ببياناتهم الشخصية، والافادة من جميع الخدمات المصرفية بما فيها البطاقات المصرفية والصيرفة الالكترونية.

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