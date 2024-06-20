قائد الدفاعات الجوية للجيش: نرد ردا حازما على اي تهديد

اكد قائد قوة الدفاع الجوي للجيش العميد علي رضا صباحي فرد اننا اقوى من الناحية الدفاعية من اي وقت مضى، ونرد على اي تهديد ردا حازما.

طهران- وكالة نادي المراسلين الشباب للأنباء- وقد تفقد العميد صباحي فرد اليوم الخميس منطقة الدفاع الجوي للجنوب، وزار الاقسام المختلفة والمنظومات ومواقع الرادار لمجموعة الدفاع الجوي في شيراز لتقييم الجهوزية القتالية والقدرة العملانية لهذه الوحدات.

وتحدث العميد صباحي فرد الى حشد من القادة والمنتسبين وشدد على ضرورة تعزيز القوة القتالية.

واكد اننا اصبحنا بفضل القدرات الداخلية والامتثال للقائد العام للقوات المسلحة، اقوى في المجال الدفاعي من اي وقت مضى، واطمئن باننا نرد على اي تهديد بشكل حازم وقاطع.

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