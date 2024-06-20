باقري: الاجراء الكندي، هدية للكيان الصهيوني والارهابيين

اعتبر وزير الخارجية بالانابة علي باقري، القرار الكندي بادراج حرس الثورة الاسلامية على ما يسمى قائمة المنظمات الارهابية بانه اجراء ينتهك مبادئ وقواعد القانون الدولي ويشكل هدية سخفية لكيان "الابادة الجماعية" والارهابيين وباقي اعداء السلام والاستقرار الاقليميين.

طهران- وكالة نادي المراسلين الشباب للأنباء- وقال باقري في منشور في حسابه على منصة "اكس": ان الاجراء غير القانوني لكندا في وصف الجزء الذي لا يتجزأ من القوات العسكرية النظامية الرسمية للجمهورية الاسلامية الايرانية التي تضطلع بدور لا مثيل له في الذود عن الامن القومي ووحدة أراضي ايران الحبيبة وحماية الامن والاستقرار الاقليميين ومواجهة الارهاب الداعشي، بالارهاب هو عمل مشؤوم وينتهك مبادئ وقواعد القانون الدولي ويشكل هدية سخفية لكيان "إبادة النسل" والارهابيين وباقي اعداء السلام والاستقرار الاقليميين.

واضاف ان الحكومة الكندية تتحمل عواقب هذا القرار الاستفزازي وغير المسؤول.

وكان المتحدث باسم الخارجية الايرانية ناصر كنعاني قد ندد بقوة بالاجراء السياسي وغير المالوف وغير الحصيف للحكومة الكندية هذا. واعتبره عملا عدائيا يتعارض مع مبادئ وقواعد القوانين الدولية المعترف بها، بما فيها تكافؤ السيادات وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول ويمثل مصداقا للتطاول على السيادة الوطنية الايرانية.

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