 مساء اليوم.. المناظرة التلفزيونية الثانية بين مرشحي الرئاسة الايرانية

وكالة نادي المراسلين الشباب للأنباء

رمز الخبر: ۶۸۸۷۴
الصفحة الرئیسیة » عناوین کل اخبار
تأريخ النشر:  ۱۸:۳۴  - الخميس  ۲۰  ‫یونیه‬  ۲۰۲۴ 
حجم الخط
نسخة للطباعة أرسل إلى صديق
حفظ

مساء اليوم.. المناظرة التلفزيونية الثانية بين مرشحي الرئاسة الايرانية

تبدأ بعد ساعات قليلة المناظرة الثانية بين المرشحين الستة للانتخابات الرئاسية الرابعة عشرة، لتوضيح برامجهم المقبلة لادارة البلاد في بث مباشر على شاشة التلفاز الايراني وعبر وسائل الإعلام الوطنية الايرانية.

طهران- وكالة نادي المراسلين الشباب للأنباءوستبدأ المناظرة الثانية لمرشحي الانتخابات الرئاسية الـ14 بعد ساعات قليلة بالموضوع الاقتصادي في الاستوديو الذي تجري فيه المناظرات.

وتبدأ المناظرات عند الساعة الثامنة مساء، لكن مرشحي الانتخابات الرئاسية بينما وصل المرشحين إلى مقر الاذاعة والتلفزيون في وقت سابق.

وبدأت المناظرة الأولى للمرشحين للانتخابات الرئاسية الـ14، حول الاقتصاد، يوم الاثنين 17 يونيو الساعة 20.00 وانتهت الساعة 00.35 صباح الثلاثاء، على أن تجرى المناظرة الثانية الليلة.

وبحسب الجدول الذي حددته الاذاعة والتلفزيون الايراني، من المقرر إجراء المناظرات الانتخابية الثلاث المتبقية بين 6 مرشحين يوم الجمعة 21 يونيو، والاثنين 24 يونيو، والثلاثاء 25 يونيو.
انتهی/

الكلمات الرئيسة
المناظرات التلفزونیه ، الانتخابات الرئاسیه ، ایران
رأیکم