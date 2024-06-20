حجم التجارة بين إيران والصين يبلغ 6 مليار دولار خلال الاشهر الخمسة الاولى من عام 2024

أعلنت مصلحة الجمارك الصينية، ان حجم التبادل التجاري بين الصين وايران بلغ نحو 6 مليارات دولار خلال الاشهر الخمسة الاولى من السنة الميلادية الحالية.

طهران- وكالة نادي المراسلين الشباب للأنباء- ووفق أحدث احصائية نشرتها مصلحة الجمارك الصينية، بلغ حجم التبادل التجاري بين الصين وايران 5.9 مليار دولار خلال الاشهر الخمسة الاولى من عام 2024.

ويشير حجم التبادل التجاري بين ايران والصين في الاشهر الخمسة الاولى من سنة 2024، الى انخفاض نسبته 9 بالمائة مقارنة بالفترة المماثلة من السنة الماضية، فقد بلغ حجم التبادل التجاري بين ايران والصين من شهر كانون الثاني/يناير الى شهر ايار/مايو في السنة الماضية، 6.5 مليار دولار.

وانخفض حجم استيراد الصين من ايران بنسبة 5 بالمائة في الاشهر الاولى من عام 2024، حيث بلغ 1.8 مليار دولار، في حين بلغ 1.9 مليار دولار في الفترة المماثلة من العام الماضي.

كما انخفضت صادرات الصين الى ايران في الفترة من شهر كانون الثاني/يناير الى شهر ايار/مايو من العام الجاري بنسبة 10 بالمائة، لتبلغ 4.1 مليار دولار، في حين بلغ 4.6 مليار دولار في الفترة المماثلة من العام السابق.

وذكرت هذه الاحصائية ان الصين استوردت خلال شهر ايار/مايو ما قيمته 245 مليون دولار من السلع من ايران، وصدرت ما قيمته 594 مليون دولار من السلع الى ايران.

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