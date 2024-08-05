مهرجان سينمائي بين خيام النزوح في مواصي خان يونس

في مواصي خان يونس جنوب قطاع غزة ومن بين خيام النازحين افتتح مهرجان العودة السينمائي الدولي فعاليات الدورة الثامنة- دورة جنوب أفريقيا تحت شعار "انتظار العودة عودة"؛ بحضور جمع غفير من المثقفين والمخرجين والكتاب ورؤساء مؤسسات ثقافية ومجتمعية وإعلاميين وسط حضور كبير من النازحين والمشردين الذين يقطنون الخيام.

طهران- وكالة نادي المراسلين الشباب للأنباء- وافتتح المهرجان بقراءة الفاتحة على أرواح شهداء فلسطين ومن ثم السلام الوطني الفلسطيني. وبدأت فعاليات المهرجان بكلمة الأستاذ إبراهيم خشان رئيس مجلس إدارة جمعية الإنسان التنموية الشريك الرسمي لملتقى الفيلم الفلسطيني في الدورة الثامنة.

وأكد فيها أن السينما الفلسطينية بدأت منذ زمن بعيد وكانت هناك محاولات كثيرة للأخوين لاما لصناعة أفلام فلسطينية، لكن الانتداب البريطاني منعهما من إنتاح أفلام داخل فلسطين مما أجبرهما على مغادرة فلسطين وتأسيس شركة سينمائية في الإسكندرية, معرباً عن سعادته الكبيرة لعقد مهرجان سينمائي بين الخيام وفي ظل ظروف غاية في الصعوبة والتعقيد والخطورة, لكنها الحياة التي تنتصر على آلة الحرب والدمار.

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