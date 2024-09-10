عراقچي: سعداء لاجراءات اتخذها العراق ضد جماعات تستهدف إيران

أعرب وزير الخارجية الإيراني "عباس عراقچي" عن سعادته لما اتخذه العراق من إجراءات ضد جماعات تستهدف إيران من الاراضي العراقية.

طهران- وكالة نادي المراسلين الشباب للأنباء- وكشف وزير الخارجية الإيراني سبب اختيار الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان العراق أول بلد يزوره منذ توليه المنصب في تموز الماضي.

ومن المقرر ان يزور بزشكيان العراق غداً الاربعاء.

وقال عراقجي للفرات في أول ظهور إعلامي له منذ تسلمه المنصب: "اختيار الرئيس "مسعود بزشكيان" العراق كأول بلد يزوره يعكس عمق العلاقات الأخوية بيننا".

وكان مصدر رفيع المستوى في الرئاسة الإيرانية أفاد اليوم بان زيارة بزشكيان ستشهد التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات بين البلدين في المجالات الأمنية والاقتصادية".

وكشف عراقچي، عن المدن التي سيزورها في زيارته الى العراق.

وأضاف "الزيارة ستبدأ من بغداد وتشمل البصرة وأربيل والنجف وكربلاء على جدول الأعمال".

وقال الوزير عراقچي: نتشاور باستمرار مع الجانب العراقي حول التنفيذ الأمثل للأتفاق الأمني المبرم عام 2023".

وكان العراق وإيران وقعا في آذار 2023 اتفاقا يهدف إلى تشديد الأمن على الحدود، وتشمل الاتفاقية الأمنية المشتركة التنسيق في حماية الحدود المشتركة بين البلدين.

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