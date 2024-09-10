كنعاني: على المؤسسات الدولية اتخاذ اجراءات فورية للحد من جرائم الكيان الصهيوني

ردا على استهداف الصهاينة خيم النازحين في منطقة المواصي بخان يونس ؛

طالب المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية "ناصر كنعاني" المؤسسات الدولية لا سيما مجلس الامم المتحدة بتحرك فوري وفعال لاتخاذ اجراءات رادعة لجرائم الكيان الاسرائيلي اللامحدودة و اللامتناهية وفقا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.

طهران- وكالة نادي المراسلين الشباب للأنباء- أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية " ناصر كنعاني" بشدة الهجوم الوحشي الصهيوني على خيم النازحين الفلسطينيين في منطقة المواصي بخان يونس جنوبي قطاع غزة، والذي ادى الى ارتكاب مجزرة مروعة راح ضحيتها العشرات من المدنيين الفلسطينيين اللاجئين.

وفي الاشارة الى ان الكيان الصهيوني قد استخدم صواريخ ارتجاجية ثقيلة في الغارات على خيام النازحين مما ادى الى اختفاء عائلات كاملة بين رمال الحفرة التي اوجدها هذا القصف، رأى كنعاني بأن الاحتلال الصهيوني ومن خلال هجماته الهمجية على المدنيين الفلسطينيين وخيم النازحين ، أظهر مرة أخرى أنه لا يلتزم بأي معايير قانونية ودولية فضلا عن المبادئ الأخلاقية والإنسانية.

واكد المتحجث باسم وزاة الخارجية الايرانية على أن استمرار مثل هذه الجرائم البشعة طوال الأشهر الـ11 الماضية واتساع نطاق اعتداءات هذا الكيان الغاصب ضد أمن وسيادة وسلامة أراضي دول المنطقة هي أمثلة واضحة لا يمكن إنكارها للتهديدات التي يتعرض لها السلم والأمن الدوليين والإبادة الجماعية وجرائم الحرب والتطهير العرقي والجرائم ضد الإنسانية.

وعليه طالب كنعاني المؤسسات الدولية لا سيما مجلس الامم المتحدة بتحرك فوري وفعال لاتخاذ اجراءات رادعة لجرائم الكيان الاسرائيلي اللامحدودة و اللامتناهية وفقا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.

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