جماهير إيطالية تدير ظهرها خلال النشيد الوطني الإسرائيلي في مباراة كرة القدم

شهدت مباراة كرة القدم بين منتخب إيطاليا و"إسرائيل" في المجر حادثة أثارت الجدل، حيث قامت جماهير المنتخب الإيطالي بتصرف أثار الانتباه خلال عزف النشيد الوطني الإسرائيلي.

طهران- وكالة نادي المراسلين الشباب للأنباء- وبعد أن تم عزف النشيد الوطني الإيطالي، الذي صاحبه هتاف اللاعبين بكلمات النشيد كالمعتاد، جاء دور عزف النشيد الإسرائيلي. في هذه اللحظة، قرر عدد من الجماهير الإيطالية التي حضرت المباراة إدارة ظهرها وعدم المشاركة في هذا الجزء من المراسم.

وهذه الحادثة تعيد للأذهان ما حدث في إسرائيل مؤخرًا، عندما أدار عدد من جماهير نادي "اخاء سخنين" ظهورهم أثناء عزف النشيد الوطني الإسرائيلي في مباراة ضد "هبوعيل بئر السبع" في ملعب ترنر. هذا التصرف أدى إلى تصاعد الأوضاع بين الجماهير، مما تسبب في توقف المباراة.

انتهى/