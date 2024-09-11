الرئيس بزشکیان : الزيارة إلى العراق تأتي في إطار تعزيز العلاقات الثنائية

قال رئيس الجمهوریة مسعود بزشکیان: سيتم توقيع العديد من الاتفاقيات خلال زيارته للعراق، مضيفا بأن هذه الزیارة تأتي في إطار تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية والأمنية.

طهران- وكالة نادي المراسلين الشباب للأنباء- وقال بزشکیان في تصريح قبيل مغادرته طهران الیوم الأربعاء متوجها الى العراق : إن أول رحلة خارجية للحكومة الرابعة عشرة هي إلى العراق الصديق والشقيق بناء على السياسات المعلنة سابقا وكذلك السياسة المعلنة لقائد الثورة الإسلامیة فيما يتعلق بالتواصل الوثيق مع دول الجوار وخاصة العراق الذي كانت له علاقات متجذرة معنا منذ الماضي وهو بلد مسلم، وجارنا وصديقنا والشريك الاقتصادي والسياسي والاجتماعي لنا ومركز العلوم والثقافة الإسلامية.

وأضاف: يمكن أن يكون لدينا الكثير من التعاون مع العراق، وقد تم إعداد الاتفاقيات وسنوقعها.

وثمن جهود العراق حکومة وشعبا في مراسم الأربعين الحسیني.

و أضاف الرئيس بزشكيان ،"سنلتقي المسؤولين العراقيين في بغداد خلال هذه الزیارة ، وسنزور النجف الأشرف وكربلاء المقدسة، و كنت أرغب حقًا في زيارة المرقد المطهر لأمیر المؤمنین الأمام علی ( علیه السلام)".

وشدد بالقول: نحاول في هذه الحكومة أن نسير على نهج الامام علي (ع) في العدل والأخلاق والوفاق.

واستطرد قائلا: سنتوجه إلى البصرة و مدن أخرى، ومدينتي أربيل والسليمانية الكرديتين وستكون هذه الزیارة جيدة جدًا في إقامة علاقات سياسية وثقافية واقتصادية.

وقال: آمل أن تكون لدينا علاقة طيبة وصادقة وأخوية مع الدول الإسلامية وأن نتخلص من المشاكل التي قد تكون موجودة بفضل الله تعالی .

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