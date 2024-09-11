الوفد الايراني رفيع المستوى يعقد اجتماعا مشتركا مع الجانب العراقي في بغداد

بدأ، قبل قليل، الاجتماع المشترك بين اعضاء الوفد رفيع المستوى الذي يرافق الرئيس الايراني "الدكتور مسعود بزشكيان" الى بغداد، مع نظرائهم العراقيين.

طهران- وكالة نادي المراسلين الشباب للأنباء- وعقد الاجتماع المشترك هذا برعاية رئيس الجمهورية الاسلامية مسعود بزشكيان ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، في مبنى الحكومة بالعاصمة بغداد.

ومن المرتقب ان يتم خلال هذا الاجتماع، التوقيع على وثائق للتعاون الثنائي بمشاركة كبار المسؤولين المعنيين من كلا البلدين.

ووصل الرئیس بزشكيان، صباح اليوم الاربعاء، إلی العاصمة العراقية بغداد؛ يرافقه وفد رفيع المستوى من المسؤولين السياسيين والاقتصاديين، تلبیة لدعوة رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني.

ولدى وصوله الى بغداد، قام الرئيس الايراني بزيارة النصب التذكاري لشهداء "قادة النصر" الشهيد الفريق الحاج قاسم سليماني والشهيد ابو مهدي المهندس ورفاق دربهما، الذين ارتقوا اثر غارة امريكية جبانة قرب مطار بغداد.

وسيتوجه الرئيس بزشكيان، على امتداد هذه الزيارة، إلى مدينتي النجف الأشرف وكربلاء المقدسة لزيارة مرقدي أمير المؤمنين الإمام علي (ع) والإمام الحسين (ع)؛ وذلك بعد اجراء الزيارات الرسمية في بغداد.

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