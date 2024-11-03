ردا علی عدوان الکیان الصهيوني..مسؤول إيراني: حق إيران في الدفاع محفوظ

أشار نائب وزير العدل في الشؤون الدولية وحقوق الإنسان "عسكر جلاليان"،إلى عدوان الکیان الصهیوني علی ایران وقال: حق الدفاع محفوظ للجمهورية الإسلامية الإیرانیة وإن مدراء النظام ومسؤوليه سيستخدمون قدرات المادة 15 من ميثاق الأمم المتحدة في الوقت المناسب للرد على جريمة الکیان الصهيوني.

طهران- وكالة نادي المراسلين الشباب للأنباء- وقال عسكر جلاليان، في تصریح صحفی عن عدوان الکیان الصهيوني على إيران: إن هذا الکیان انتهك سیادة أراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية في خطوة غير حكيمة.

وأضاف: "كتبت وسائل الإعلام المحلية والعالمية أنه عندما تم تنفيذ عملية الصادق الأولى والثانية، هرع أهل الأراضي المحتلة وقادة الکیان لصهيوني إلى الملاجئ، ولكن بعد عدوان هذا الکیان ، كان الشعب الإيراني يراقب الهجوم من فوق أسطح المنازل بالكاميرات وليعلم العالم أن شعب إيران جرب وشهد الحرب لسنوات ولا يخاف من إسرائيل.

وقال إن عدوان الکیان الصهيوني على أراضي الجمهورية الإسلامية الإیرانیة يشكل انتهاكا للمواثيق والمعاهدات الدولية ويعد هذا الإجراء، جزءاً بسيطاً من الانتهاكات الواسعة والجسيمة التي يرتكبها هذا الکیان على الساحة الدولية وكانت تصرفات هذا الکیان في غزة والضفة الغربية وسوريا ولبنان في العام الماضي تعتبر مجموعة من انتهاكات حقوق الإنسان والدولية المختلفة.

وأشار "عسكر جلاليان"،إلى المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة وقال: حق الدفاع محفوظ للجمهورية الإسلامية الإیرانیة وإن مدراء النظام ومسؤوليه سيستخدمون قدرات هذه المادة من ميثاق الأمم المتحدة في الوقت المناسب للرد على جريمة الکیان الصهيوني من خلال مراعاة المبادئ الثلاثة المهمة وهي "الضرورة" و"الفصل" و"التناسب".

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