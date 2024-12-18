 ظريف ومندوب الأمين العام للامم المتحدة يؤكدان أهمية تنمية العراق واستقراره

وكالة نادي المراسلين الشباب للأنباء

رمز الخبر: ۶۹۶۱۷
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تأريخ النشر:  ۱۰:۵۴  - الأربعاء  ۱۸  ‫دیسمبر‬  ۲۰۲۴ 
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ظريف ومندوب الأمين العام للامم المتحدة يؤكدان أهمية تنمية العراق واستقراره

أكد نائب رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية للشؤون الاستراتيجية محمد جواد ظريف خلال لقائه مع المندوب الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق ورئيس بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق محمد الحسان، على أهمية الاستقرار والتنمية والتقدم في العراق.

طهران- وكالة نادي المراسلين الشباب للأنباءوفي هذا اللقاء الذي جرى الثلاثاء، قدم المندوب الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق تقريراً عن الوضع في العراق والأنشطة الرئيسية لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق.

وتم خلال هذا اللقاء بحث أوضاع العراق والتطورات الإقليمية والدولية بما فيها قضية فلسطين والتطورات الأخيرة في سوريا وتأثيراتها على الأوضاع الإقليمية من الناحية الاستراتيجية.

وشدد ظريف في هذا اللقاء على أهمية تنمية العراق واستقراره وتقدمه وأمنه، ودور المبادرات الإقليمية والمساعدة من الأمم المتحدة في هذا المجال. كما أكد على استمرار وتعزيز التعاون بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق.

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الكلمات الرئيسة
محمد جواد ظریف ، مندوب الامم المتحدة ، العراق
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