وزير التراث الثقافي: ايران كما الصين، اضطلعت بدور اساسي في تطورات الحضارات البشرية

بمناسبة اقامة معرض "مجد ايران العريقة" في شين جيانغ بالصين، نُشر مقال لوزير التراث الثقافي والسياحة المشغولات اليدوية الايراني رضا صالحي في النسخة الصينية للقسم الدولي لمجلة " Peoples' Daily".

طهران- وكالة نادي المراسلين الشباب للأنباء- وتناول المقال الذي عنوانه "ايران والصين، يدا بيد؛ تحقق التعامل الثقافي والتعلم المشترك" العلاقات الثقافية بين ايران والصين لا سيما السياحة واهمية معرض "مجد ايران العريقة".

وجاء في المقال: ان معرض مجد ايران العريقة، يعرض جانبا من تاريخ ايران القديم والعريق، ويقدم للمتلقي الاواصر الثقافية المعمقة بين ايران والصين. ان بلاد ايران العريقة، كما الصين اضطلعت بدور رئيسي في تطورات الحضارات البشرية. وبلا شك، فان تاريخ وتراث ايران يشكل جزء مهما من تاريخ العالم وان دراسته ضرورية لدرك تاريخ البشرية.

وكان معرض "مجد ايران العريقة" قد بدا اعماله منذ يوم الجمعة في المتحف الاقليمي لـ شين جيانغ في اورومتشي بالصين ويستمر حتى اواخر اذار/مارس القادم.

وتعرض اعمال المعرض، نحو 3000 سنة من تاريخ ايران، بدء من العصر الحديدي وصولا الى العصر الصفوي.

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