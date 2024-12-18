عائلات فلسطينية تشتكي الخارجية الأميركية بسبب دعمها الکیان الصهیوني

رفعت 5 عائلات فلسطينية،شكوى ضد وزارة الخارجية الأميركية بسبب المساعدات العسكرية التي تقدمها واشنطن للکیان الصهیوني، مستندين في ذلك إلى قانون أميركي يحظر تسليح أي قوة عسكرية أجنبية إذا ما كانت متهمة بانتهاك حقوق الإنسان.

طهران- وكالة نادي المراسلين الشباب للأنباء- والشكوى التي ينبغي على وزارة الخارجية الأميركية الرد عليها في غضون 60 يوما، تطالب بتطبيق القانون على الكيان الصهيوني التي يقول المشتكون ومنظمات حقوقية إنها أعفيت بشكل غير قانوني من هذا القانون.

ومنذ بدء عدوان الكيان الصهيوني علی قطاع غزة سنّت الولايات المتحدة قوانين تسمح لها بتقديم ما يعادل 12.5 مليار دولار من المساعدات العسكرية لحليفتها الاستراتيجية.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة جوًا وبرًا وبحرًا منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أدى إلى استشهاد 45.059 فلسطينيًا، وإصابة 107.041 فلسطينيًا، في حصيلة غير نهائية مع وجود آلاف الشهداء تحت الأنقاض.

واتهمت منظمة العفو الدولية الكيان الصهيوني بـ"ارتكاب جرائم إبادة جماعية" ضد فلسطينيين في قطاع غزة.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الصهیوني بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت وذلك بسبب ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

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