وزير الخارجية يلتقي نظيره التركي لبحث تطورات سوريا وغزة والاعتداءات الصهيونية

بحث وزيرا الخارجية الايراني عباس عراقجي والتركي هاكان فيدان، اخر مستجدات الوضع في المنطقة خاصة في سوريا وغزة وشددا على ضرورة تبادل الراي بين الدول الاسلامية لا سيما اعضاء مجموعة دي8 لوقف اعتداء الكيان الصهيوني.

طهران- وكالة نادي المراسلين الشباب للأنباء- وقد عقد اللقاء بين عراقجي وفيدان اليوم الخميس على هامش قمة مجموعة الدول الثماني الاسلامية النامية للتعاون الاقتصادي (دي8) في القاهرة.

وتبادل الطرفان الراي بشان الموضوعات المدرجة على جدول اعمال القمة الحادية عشرة لمجموعة دي8 المقررة اليوم في القاهرة بمشاركة رؤساء الدول الثمانية الاعضاء بمن فيهم الرئيس الايراني مسعود بزشكيان.

وناقش الوزيران عراقجي وفيدان اخر مستجدات التطورات في المنطقة مع التركيز على اوضاع غزة واستمرار جرائم الكيان الصهيوني ضد الشعبين الفلسطيني واللبناني لا سيما اعتداءات الكيان ضد سوريا وتدمير بنيتها الدفاعية والاقتصادية وشددا على ضرورة التشاور بين البلدان الاسلامية الكبرى لوقف تجاوزات الكيان الصهيوني وحماية استقرار المنطقة وامنها المستدام.

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