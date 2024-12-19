عرض منجزات ايران الدفاعية، في معرض فيتنام الدفاعي 2024

تشارك الجمهورية الاسلامية الايرانية في معرض فيتنام الدفاعي 2024، المقام في هانوي في الفترة من 19 الى 22 الجاري.

طهران- وكالة نادي المراسلين الشباب للأنباء- وتشارك نحو 200 شركة من 27 بلدا بما فيها ايران وفيتنام والصين وروسيا وتركيا وبريطانيا في المعرض حيث تعرض تجهيزاتها العسكرية فيه.

ويراس الوفد الايراني المشارك، العميد مهدي فرحي مساعد وزارة الدفاع واسناد القوات المسلحة للشؤون الصناعية والبحوث، اذ شارك اليوم في حفل افتتاح المعرض.

وتوفر مشاركة ايران في المعرض، فرصة لتوسيع التعاون الدولي في مجال التكنولوجيات الدفاعية والامنية وعرض القدرات الكبيرة للصناعات الدفاعية الايرانية والحرص على تعريف العالم على التكنولوجيات والتجهيزات الايرانية المتطورة.

وتحرص ايران عن طريق المشاركة في هذا المعرض، على تعزيز علاقاتها الدفاعية مع سائر الدول والتمهيد لنقل التكنولوجيا وتطوير التعاون المشترك.

انتهی/