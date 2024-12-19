وزير الصناعة الايراني يحضر اجتماع القمة للاتحاد الأوراسي في سان بطرسبرغ

أعلن سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في روسيا أنه نظرا لأهمية الاتحاد الاقتصادي الأوراسي وطلب ايران الحصول على عضوية مراقب في هذا الاتحاد، سيشارك وزير الصناعة والتعدين والتجارة على راس وفد في اجتماع القمة للاتحاد في سان بطرسبرغ.

طهران- وكالة نادي المراسلين الشباب للأنباء- اعلن ذلك السفير الايراني كاظم جلالي في موسكو يوم الأربعاء في اتصال هاتفي مع أندريه سليبنيف وزير التجارة في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي.

كما رحب وزير التجارة في الاتحاد الأوراسي بزيارة وزير الاقتصاد الايراني ووصفها بأنها خطوة مهمة في مسار تعزيز العلاقات بين ايران وهذا الاتحاد.

وسيجتمع المجلس الاقتصادي الأوراسي الأعلى، الذي يتكون من رؤساء الدول الخمس الأعضاء في الاتحاد ، في 7 يناير في سان بطرسبرغ بروسيا.

ومن المقرر أن يتم النظر في طلب منح صفة مراقب لايران في الاتحاد في اجتماع الرؤساء.

الاتحاد الاقتصادي الأوراسي (EAEU) هو اتحاد اقتصادي حكومي دولي يتكون من بيلاروسيا وكازاخستان وروسيا وقيرغيزستان وأرمينيا. الأعضاء المراقبون في هذا الاتحاد هم أوزبكستان ومولدوفا وكوبا. تم وضع حجر الأساس لهذا الاتحاد منذ حوالي 10 سنوات، في عام 2014.

وسبق لهذا الاتحاد أن وقع اتفاقية التجارة الحرة مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية العام الماضي، ويتطلب تنفيذها موافقة برلمانات الدول الأعضاء في هذا الاتحاد ومجلس الشورى الإسلامي. وبحسب إعلان الاتحاد، فقد أكملت أربع من الدول الخمس الأطراف في الاتفاق مع إيران عملية إقراره في برلماناتها. ولذلك فإن الاتفاقية تنتظر الموافقة عليها في مجلس الشورى الإسلامي وبرلمان دولة أخرى.

ومع الانتهاء من هذه الاتفاقية، سيتم تنفيذ حوالي 87 بالمئة من تصدير البضائع الإيرانية إلى الدول الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي دون رسوم جمركية، وفي المقابل ستتمتع صادرات هذه الدول إلى ايران بهذه الميزة ايضا.

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