مصور ایراني يفوز بجائزة مهرجان "جورج باركر" الدولي بکندا

قال رئيس دائرة الثقافة والإرشاد الإسلامي في مدينة بوكان غرب ايران ان المصور الايراني "شيركو مام آقا" فاز بجائزة "شریط فياب" في مهرجان جورج باركر الدولي لعام 2024 بکندا.

طهران- وكالة نادي المراسلين الشباب للأنباء-وقال "رضا عباسي" في تصریح صحفی اليوم السبت: حصل المصور "شيركو مام آقا" على شارة "شريط فیاب"في فئة "أبيض وأسود" أحادية من خلال عرض صورة لمصنع فخار في قرية "سوکلي تبة" في مياندواب بمحافظة أذربایجان الغربیة شمال غرب البلاد في هذا المهرجان.

وأضاف: تعد هذه الشارة إحدى الميداليات القيمة للمهرجان والتي تمنح لأفضل فناني العالم بعد الشارات الذهبية والفضية والبرونزية وقبل شهادة التقدير.

وتابع: في نفس المهرجان وفي قسم الألوان الحرة، تم اختيار "شيركو مام آقا" كفائز في قائمة لجنة التحكيم لمنحه جائزة من خلال تقديم صورة حفل زفاف كردي".

وأضاف عباسي: "مام آغا" لديه أكثر من 50 صورة مختارة في مهرجانات "فیاب" الدولية لفرنسا وجمعية المصورين الأمريكيين والصين وتركيا وكندا، كما حصل على شهادتي تقدير في مهرجانات دولية.

حصل مهرجان جورج باركر الدولي للصور في كندا على ترخيص (رعاية) رقم 2022/298 من الاتحاد الدولي لفنون التصوير الفوتوغرافي (FIAP)، و2022-269 من جمعية التصوير الفوتوغرافي الأمريكية (PSA) و Salon.Photo 2022-061.

كان جورج باركر (1894-1844) مصورًا فوتوغرافيًا كنديًا أمريكيًا اشتهر بصوره الفوتوغرافية لشلالات نياجرا.

وتكريماً له أطلق المنظمون على هذا المهرجان اسم مهرجان جورج باركر للصور.

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