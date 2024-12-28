اللواء سلامي: النصر سيكون حليف اليمنيين

قال القائد العام لحرس الثورة الإسلامية اللواء "حسين سلامي"، في تصريح للمسيرة: إن اليمنيين كما صمدوا بشرف وعزة إلى اليوم سيصمدون بعون الله وسيكون النصر حليفهم.

طهران- وكالة نادي المراسلين الشباب للأنباء- وأضاف اللواء "سلامي" ان المقاومة لم تضعف والجميع يرى اليوم كيف يتألق اليمنيون في الدفاع عن فلسطين ويحتشدون كل جمعة لإسناد غزة.

وتواصل القوات المسلحة اليمنية عملياتها بالقصف الصاروخية وبالطائرات المسيرة على كيان العدو الصهيوني، وكذلك فرض حظرا للملاحة البحرية على موانئ الكيان، نصرة وإسنادا للشعب الفلسطيني الذي يتعرض لحرب إبادة صهيونية في غزة.

ولم تفلح الاعتداءات الصهيونية والأمريكية والبريطانية على اليمن من كسر إرادة اليمنيين، بل زادت وتيرة العمليات حتى أن إعلام العدو تحدث أن "تل أبيب" لم تنم منذ أسبوع جراء الضربات اليمنية وفرار المستوطنين إلى الملاجئ.

كما يواصل الشعب اليمني خروجه المليوني، نصرة وإسنادا لغزة منذ 63 أسبوعا، وشهدت العاصمة صنعاء و670 ساحة مركزية وفرعية في 14 محافظة حرة، أمس الجمعة، طوفانا مليونيا متجددا نصرةً للشعب الفلسطيني تحت شعار "ثابتون مع غزة العزة.. بلا سقف ولا خطوط حمراء".

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