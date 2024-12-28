بقائي: إيران والصين عازمتان على تعزيز السلام والأمن على المستوى الدولي

صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية انه وباعتبار ايران والصين شريكين استراتيجيين شاملين، فإنهما عازمتان على توسيع المشاورات الوثيقة لتعزيز العلاقات الثنائية وتعزيز مصالح البلدين، فضلا عن المساهمة في سيادة القانون والسلام والأمن على المستوى الدولي.

طهران- وكالة نادي المراسلين الشباب للأنباء- وعلى صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي اكس، كتب المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية "اسماعيل بقائي" :وصل وزير الخارجية عباس عراقجي الى بكين اليوم لعقد أول اجتماع ثنائي رسمي له خارج المنطقة منذ توليه منصبه.

واضاف بقائي: أجرى عراقجي مناقشة مفيدة وشاملة للغاية مع نظيره الصيني وانغ يي حول مجموعة واسعة من القضايا الثنائية والإقليمية والدولية.

وتابع :وباعتبار ايران والصين شريكين استراتيجيين شاملين، فإنهما عازمتان على توسيع المشاورات الوثيقة لتعزيز العلاقات الثنائية وتعزيز مصالح البلدين، فضلا عن المساهمة في سيادة القانون والسلام والأمن على المستوى الدولي.

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