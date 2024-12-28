عراقجي: نعتبر وثيقة التعاون لـ 25 عاماً مع الصين أساساً متيناً لتطوير العلاقات معها

قال وزير الخارجية الإيراني "عباس عراقجي" إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لن تتخلى عن أي جهد لاستخدام القدرات العديدة للتفاعل المشترك مع الصين، وتعتبر وثيقة التعاون الممتدة لـ 25 عاماً أساساً متيناً لتطوير العلاقات معها في مختلف المجالات.

طهران- وكالة نادي المراسلين الشباب للأنباء- والتقى عباس عراقجي، الذي یزور الصين حالیا، نظیره الصیني "وانغ يي" في بكين اليوم السبت.

وأشار وزير الخارجية الإيراني في هذا اللقاء، إلى التاريخ الطويل وقوة العلاقات بين إيران والصين باعتبارهما حضارتين وثقافتين متجذرتين في آسيا.

وقال: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لا تتخلى عن أي جهود لاستخدام القدرات العديدة للتفاعل المشترك مع الصين، وتعتبر خطة الـ 25 عاماً أساساً متيناً لتطوير العلاقات في مختلف المجالات.

من جانبه أشار وزير خارجية الصين خلال هذا الاجتماع إلى أهمية مكانة الجمهورية الإسلامية الإيرانية كقوة فاعلة ومهمة في غرب آسيا ذات قدرات طبيعية وجغرافية وبشرية وشدد على ارادة القادة الصينيين في تعزيز العلاقات.

وأكد الجانبان، إرادة قادة البلدين في تعزيز وتطوير العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وناقشا آخر تطورات العلاقات في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار والطاقة والنقل وسبل تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع التعاون في إطار برنامج التعاون الشامل بين البلدين.

كما ناقش الجانبان آخر التطورات الأمنية والسياسية في منطقة غرب آسيا.

وأكد وزيرا خارجية إيران والصين أن الشرق الأوسط یختص لشعوب هذه المنطقة ولا ينبغي أن تصبح هذه المنطقة مسرحا ومیدانا للتدخلات المدمرة من قبل جهات فاعلة من خارج المنطقة من أجل تحقيق أغراضها وطموحاتها الجيوسياسية.

كما أبدى الجانبان قلقهما من مخاطر أي فوضى وانفلات أمني في سوريا وشددا على ضرورة الحفاظ على الوحدة الوطنية وسلامة أراضي سوريا وانتقال سلمي وآمن للسلطة في سوريا إلى حكومة تلبي مطالب كافة أطياف وشرائح المجتمع السوري.

وناقش وزيرا خارجية إيران والصين أهمية توطید التعاون في مجال مكافحة الإرهاب وتعزيز سيادة القانون على المستوى الدولي، والقضیة النووية ورفع الحظر، وتوسيع التعاون في إطار المؤسسات التي يكون الجانبان أعضاء فيها بما في ذلك البريكس وشنغهاي.

یذکر أنه التقى وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية عباس عراقجي، وزير الخارجية الصيني وانغ يي في بكين اليوم السبت.

وجرت المحادثات بين الوزيرين عراقجي ووانغ يي بحضور وفدي البلدين للبحث بشان العلاقات الثنائية وتبادل وجهات النظر حول اهم القضايا الاقليمية والعالمية.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية اسماعيل بقائي، الخميس، عن زيارة عراقجي إلى الصين، بهدف تبادل وجهات النظر مع المسؤولين الصينيين حول العلاقات الثنائية وعملية تنفيذ اتفاقية التعاون الشامل بين البلدين.

وفي إشارة إلى العلاقات الجيدة جداً بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية الصين الشعبية في كافة المجالات، قال بقائي: ان زيارة عراقجي إلى بكين والتي تاتي بدعوة رسمية من وزير الخارجية الصيني وانغ يي ستبدأ يوم الجمعة. وهي الزيارة الرسمية الأولى لوزير الخارجية في الحكومة (الايرانية) الحالية الى الصين.

وتابع: انه بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حول العلاقات الثنائية وعملية تنفيذ اتفاقية التعاون الشامل بين البلدين، سيتم البحث والتشاور ايضا حول التطورات الإقليمية والدولية.

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