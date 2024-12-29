 بزشكيان يعزي بوفاة رئيس وزراء الهند السابق

وكالة نادي المراسلين الشباب للأنباء

رمز الخبر: ۶۹۶۵۶
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تأريخ النشر:  ۲۳:۱۴  - الأَحَد  ۲۹  ‫دیسمبر‬  ۲۰۲۴ 
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بزشكيان يعزي بوفاة رئيس وزراء الهند السابق

عزّى الرئيس الايراني مسعود بزشكيان بوفاة رئيس وزراء الهند السابق مان موهان سينغ.

طهران- وكالة نادي المراسلين الشباب للأنباءوكتب الرئيس بزشكيان في مدونة على منصة إكس اليوم الاحد: أقدم التعازي لأسرة وذوي الدكتور مان موهان سينغ رئيس وزراء الهند السابق، وإلى الشعب والحكومة في الهند.

واضاف: لقد كان الدكتور سينغ زعيمًا حكيمًا للهند وداعمًا كبيرًا للعلاقات بين الشعبين الايراني والهندي.

وقد توفي مان موهان سينغ المعروف بمهندس الإصلاحات الاقتصادية في الهند، عن عمر يناهز 92 عاما، فجر الخميس.

وكان الزعيم المخضرم لحزب المؤتمر، قد تقاعد من مجلس الشيوخ بعد 33 عامًا ومن ثم شغل منصب رئيس الوزراء خلال الفترة من عام 2004 إلى 2014.

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الكلمات الرئيسة
الرئیس الایرانی ، وفاة ، رئیس وزراء الهند
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