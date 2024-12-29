وزيرا خارجية ايران والامارات يستعرضان اخر التطورات في المنطقة

بحث وزير الخارجية الايراني "سيد عباس عراقجي"، مع نظيره الاماراتي الشيخ "عبد الله بن زايد ال نهيان"، اليوم الاحد، في سبل توسيع العلاقات الثنائية بمختلف المجالات، واخر التطورات في المنطقة.

طهران- وكالة نادي المراسلين الشباب للأنباء- وأجری وزير الخارجية الايراني في طريق عودته من زيارته الرسمية للصين، مباحثات مع نظيره الاماراتي وبناء على دعوة الاخير، حول اخر التطورات الاقليمية وسبل تعزيز العلاقات بين البلدين.

وفي وقت سابق من اليوم ايضا، اشار المتحدث باسم الخارجية الايرانية اسماعيل بقائي، الى زيارة مرتقبة للوزير عراقجي إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.

وكتب بقائي في حسابه الرسمي على منصة "اکس" : سيتوقف وزير الخارجية "عباس عراقجي" لفترة قصيرة في دبي بدعوة من نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ "عبد الله بن زايد آل نهيان"، لاستعراض آخر التطورات في المنطقة وذلك في طريق عودته من زيارته الرسمية للصين.

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