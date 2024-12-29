 بقائي : وزير الخارجية العماني يقوم بزيارة رسمية الى طهران

وكالة نادي المراسلين الشباب للأنباء

رمز الخبر: ۶۹۶۶۳
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تأريخ النشر:  ۲۳:۳۵  - الأَحَد  ۲۹  ‫دیسمبر‬  ۲۰۲۴ 
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بقائي : وزير الخارجية العماني يقوم بزيارة رسمية الى طهران

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية "اسماعيل بقائي"، ان وزير خارجية سلطنة عُمان "بدر البوسعيدي" سيقوم، غدا الاثنين، بزيارة رسمية الى طهران.

طهران- وكالة نادي المراسلين الشباب للأنباءوأوضح "بقائي"، في تصريح له اليوم الاحد، أن زيارة وزير الخارجية العماني إلى طهران تأتي تلبية لدعوة رسمية من نظيره  "سيد عباس عراقجي"، وسيبحث الجانبان في آخر المستجدات المتعلقة بالتعاون الثنائي، والتطورات الاقليمية.

وأضاف : كما سيعقد البو سعيدي، لقاءات مع عدد من المسؤولين السياسيين والاقتصاديين رفيعي المستوى في الجمهورية الاسلامية الايرانية.

الى ذلك، اعلن السفير الايراني لدى سلطنة عمان "موسى فرهنك"، في وقت سابق من اليوم، عن زيارة مرتقبة لوزير خارجية سلطنة عُمان الى طهران.

انتهى/

الكلمات الرئيسة
سید عباس عراقجی ، بدر بن حمد البوسعیدی
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