قاليباف: طريق الشهيد سليماني مستمر حتى تحرير القدس الشريف

صرح رئيس مجلس الشورى الاسلامي "محمد باقر قاليباف" بأن الشهيد سليماني أفنى أكثر من أربعة عقود من حياته في قتال العدو المعتدي، مؤكدا على ان طريق هذا الشهيد العظيم سيستمر حتى تحرير القدس الشريف والقضاء على شر الكيان الصهيوني.

طهران- وكالة نادي المراسلين الشباب للأنباء- واستهل قاليباف كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشورى الإسلامي اليوم الاحد،بالتبريك بحلول شهر رجب الاصب، ومثنيا على المشاركة الحماسية من قبل الشعب الايراني في مراسم احياء ذكرى استشهاد القائد سليماني الذي كان رمز وبطل الحرب على الإرهاب وحامل لواء محور المقاومة.

واضاف قاليباف:الشهيد سليماني الذي افنى أكثر من أربعة عقود من حياته المباركة بشجاعة وإخلاص وقيادة في قتال العدو المعتدي والجماعات الإرهابية،كان حضوره المشرف في كل مكان مصدرا للسلام والطمأنينة ودرء الخطر عن الأطفال والنساء.

وتابع رئيس مجلس الشورى الاسلامي: طريق الشهيد سليماني سيستمر حتى تحرير القدس الشريف والقضاء على شر الكيان الصهيوني.

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