عارف: ایلاء الاهتمام بكافة المجالات الدبلوماسية لتطوير العلاقات من أولويات الحكومة

قال النائب الاول لرئيس الجمهورية "محمد رضا عارف" یمکن أن تساعد الدبلوماسية السياسية والاقتصادية في بعض الأحيان، الدبلوماسية الثقافية والعلمية أو العكس، مشددا أن ایلاء الاهتمام بكافة المجالات الدبلوماسية لتطوير العلاقات من أولويات الحكومة الإیرانیة.

طهران- وكالة نادي المراسلين الشباب للأنباء- وقال "محمد رضا عارف" : لدينا حضور كبير في العديد من المنظمات الديناميكية في المنطقة وإن الترحيب بحضور إيران وعضويتها في المنظمات الإقليمية أمر فريد من نوعه.

وأكد أن استراتيجية البلاد تتمثل في تطوير الدبلوماسية في المجالات العامة والمتخصصة.

وأضاف: یمکن أن تساعد الدبلوماسية السياسية والاقتصادية في بعض الأحيان، الدبلوماسية الثقافية والعلمية أو العكس مشددا أن ایلاء الاهتمام بكافة المجالات الدبلوماسية لتطوير العلاقات من أولويات الحكومة.

وتابع قائلا : اليوم الحكومة الحالية تتابع بشكل جدي استراتيجية الممرات ونسعى إلى تعزيز العلاقات في كافة المجالات.

وقال عارف إن الحكومة الإيرانية الحالية تعتقد بالاستخدام الأقصى لقوة القطاع الخاص وعلينا أن نولي المزيد من الاهتمام للصادرات.

وأردف قائلا: لدينا إنجازات جيدة في مجال الشركات القائمة على المعرفة، ويمكننا أن نولي أهمية خاصة لهذا الموضوع وتطويره في العلاقات مع الدول الإقليمية والمجاورة والمستهدفة.

وقال: ينبغي للقطاع الخاص أن يأخذ زمام المبادرة للتفاوض مع المستثمرين والمهتمين بالاستثمار في إيران مضیفا أن جذب رأس المال الإيراني وحتى عودة الإيرانيين في الخارج يجب أن يتم بهذه الطريقة.

ووصف اجراءات الحظر المفروضة على الشعب بأنها جائرة وغير إنسانية وقال: لو كان هدف الحظر الحكومة، لما شملت استيراد الأدوية والسلع الأساسية.

وقال: لا نريد أن تستمر اجراءات الحظر ونتوقع من المجتمع الدولي أن يدعم الغاء الحظر و يجب أن نؤكد للشعب أننا سنواجه مع الحظر وإن تحييد الحظر هو من طبيعة الشباب الإيراني، وإن شاء الله سنتابع مؤشراتنا التنموية.

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