نائب الرئيس الإيراني يعزي بضحايا الحرائق في كاليفورنيا

أعرب النائب الأول لرئيس الجمهورية "محمد رضا عارف"، عن تعازيه للضحايا الذين سقطوا اثر حرائق كاليفورنيا الامريكية؛ مبينا "أن معاناة شخص واحد هي معاناة للجميع".

طهران- وكالة نادي المراسلين الشباب للأنباء- ودعا عارف، في رسالة العزاء التي نشرها عبر الفضاء الافتراضي، إلى "اتخاذ إجراءات عاجلة على المستوى الدولي لمعالجة الأزمات، سواء كانت إبادة جماعية تحدث بفعل الكيان الصهيوني وجرائمه في غزة أو أزمة التغير المناخي كما نشهدها اليوم في حرائق كاليفورنيا المدمرة".

وأضاف النائب الاول لرئيس الجمهورية : اليوم، في عالمنا المترابط ببعضه الاخر، فإن معاناة شخص واحد هي تعني معاناة الجميع؛ مؤكدا "إننا نتضامن مع جميع المتضررين من جراء الحرائق في كاليفورنيا وندعو الله أن يحسن حالهم".

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