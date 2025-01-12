بدء مناورات "الاقتدار للدفاع الجوي" في غرب و شمال ايران

انطلقت صباح اليوم الأحد مناورات "الاقتدار 1403" التابعة لدفاع الجيش الايراني والتي تتمحور حول قوة الدفاع الجوي في المناطق الغربية والشمالية الايرانية.

طهران- وكالة نادي المراسلين الشباب للأنباء- انطلقت صباح اليوم المناورات المشتركة لقوة الدفاع الجوي للجيش الايراني في المناطق الغربية والشمالية الايرانية في فردو وخنداب والتي بدأت قبل أيام في انحاء ايران بنداء "يا علي بن أبي طالب (ع)".

وتجري مناورات "الاقتدار 1403" للقوة الدفاعية الجوية للجيش في ظروف واقعية تماما وبأداء مهام هجومية ودفاعية وبمشاركة الوحدة الصاروخية ، الوحدة الرادارية،مراقبي خطة البصيرة،وحدة التحكم بالمعلومات والتعرف الإلكتروني،وحدة الحرب الإلكترونية،أنظمة الدفاع الجوي للترهيب والخداع والطائرات المأهولة وغير المأهولة التابعة للقوات الجوية .

وتهدف هذه المناورات الى: التقدير الفعلي للفعالية العملياتية لخطط الدفاع الجوي ضد هجوم العدو، ضمان التفوق الاستخباراتي وتحقيق القدرة على اكتشاف الاهداف المستهدفة في الوقت المناسب باستخدام مجموعة متنوعة من أجهزة استشعار الرادار النشط وأجهزة اعتراض الإشارات السلبية واجهزة الاستشعار البصرية والمراقبة المتاحة لقوات الدفاع الجوي للبلاد،تقييم الأداء التكتيكي والفني للطاقم التشغيلي والفني في الظروف الحقيقية لساحة معركة الدفاع الجوي وممارسة تنفيذ مبادئ الدفاع غير التشغيلي لأنظمة الدفاع الجوي مع التركيز على مبدأ التحرك واعادة التمركز السريع.

وخلال هذه المناورات ،تقوم قوات الدفاع الجوي التابعة للجيش، باستخدام التنظيم القتالي المتاح لها، من المناطق المهمة والحساسة تحت مسؤوليتها ومراكز مهامها، بعمليات دفاعية ضد الهجمات الجوية والصاروخية المحاكاة من خلال تنفيذ خطوات الاكتشاف والتعرف على الهوية والاعتراض والاشتباك وتدمير العدو الافتراضي، وذلك بتوجيه من شبكة الدفاع الجوي المتكاملة للبلاد، وتصد العملية الهجومية للعدو في منطقتي فردو وخنداب.

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