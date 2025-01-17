اللواء باقري: قدرات وجهوزية القوات البحرية، يبعثان على الفخر

اكد رئيس هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة اللواء محمد باقري ان قواتنا البحرية جاهزة بالكامل في الابعاد المختلفة التدريبة والمهارات وقدرات التخطيط والتصميم وتنفيذ المشاريع والبرامج المعقدة.

طهران- وكالة نادي المراسلين الشباب للأنباء- واضاف اللواء باقري اليوم الخميس في حفل افتتاح المنطقة البحرية الثانية الجديدة في منطقة جاسك الاستراتيجية وضم المنظومات الدفاعية اليها، ان الشواطئ الطويلة والموقع الاستراتيجي هي من البركات التي أغدقها الله تعالى على الشعب الايراني.

وتابع ان ايفاد مجموعة البوارح في رحلة حول الكرة الارضية هو فخر مستدام يحظى بتقدير القائد العام للقوات المسلحة والشعب الايراني وهو مبعث فخر واعتزاز كبيرين للبلاد.

واوضح ان قواتنا البحرية تحولت من قوة قبل الثورة الاسلامية كانت محتاجة للقطع البحرية وتجهيزات واسلحة اللاعبين الدوليين الى قوة تقوم اليوم هي أو الصناعات البحرية لوزارة الدفاع بتصنيع معظم تجهيزاتها وان شباننا المتمكنين يقومون بفكر وتخطصط وقدرة بتصنيع هذه التجهيزات ويضعونها بتصرف المقاتلين.

واكد رئيس الاركان العامة للقوات المسلحة ان منطقة جاسك الثانية تقع في منطقة حساسة واستراتيجية للغاية في بحر عمان على العتبة الشمالية للمحيط الهندي ولا ترى أي عائق يحول دون الوصول الى اي موقع حول الكرة الارضية.

وتابع اللواء باقري ان البلاد استطاعت في ذروة العقوبات والضغوطات والمؤامرات والتهديدات ايجاد منطقة جاسك البحرية الجديدة الثانية بهذه القوة وضم التجهيزات الجديدة اليها وتستخدامها بشكل جيد لكي لا ينظر احد بنظرة معادية الى مصالح هذا الشعب والبلاد.

واكد يقول اننا نعلن بعز وشموخ في جميع الاوساط الدولية وغيرها ان القوات المسلحة المقتدرة للشعب الايراني توفر الامن التام لجميع انشطة البنية التحتية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية.

واضاف انه يتم اليوم ضم قسم مهم من التجهيزات القيمة للقوات البحرية لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية لكي تتمكن من تادية مهامها افضل من الماضي.

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