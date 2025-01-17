قائد القوات البحرية: تخصيص قطع سطحية وتحت السطح وطيران للمنطقة البحرية الجديدة

اعلن قائد القوات البحرية للجيش العميد بحري شهرام ايراني اليوم الخميس ان المعدات المخصصة للمنطقة البحرية الثانية الجديدة بمنطقة جاسك الاستراتيجية مصنفة ضمن ثلاث فئات هي السطحية وتحت السطح وطيران براكب وبدون راكب.

طهران- وكالة نادي المراسلين الشباب للأنباء- وقال العميد بحري ايراني في حفل افتتاح المنطقة البحرية الثانية الجديدة بمنطقة جاسك انه تم ضم منظموات صاروخ كروز البحري والتجهيزات التكتيكية لاسطول الجنوب بالمنطقة البحرية الثانية الجديدة.

واكد اهمية هذه المنطقة بوصفها اكبر حوض عسكري للبلاد في قطاع توفير الامن البحري لا سيما قطاع الاقتصاد البحري.

واكد ان هذه المنطقة تحظى باهمية من ناحية المساحة والعمق ومدى التنقلات والانشطة الاقتصادية على صعيد المنطقة والصعيد الدولي والتجارة الدولية، وتم اليوم وفي ظل جهود زملائنا ادخالها حيز التنفيذ بالكامل.

وتابع انه في المجال الدفاعي تم نشر انواع الصواريخ بمديات متوسطة وطويلة واستراتيجية في هذه المنطقة وكذلك في قسم الكروز البحري، انواع المنظومات المسيرة وتحت السطح بقدرات متعددة الاغراض والحضور في اعماق مختلفة من البحر وانواع التجهيزات بدون راكب للطيران، ويمكن ان تكون مكملة في المجال العملاني لتوفير الامن المستدام في المنطقة بالنسبة للجمهورية الاسلامية الايرانية والبلدان الجارة وبلدان المنطقة.

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