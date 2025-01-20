بقائي: ايران لم ولن تتفاوض مع أحد بشأن قدراتها العسكرية

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية "اسماعيل بقائي" أن ايران لم ولن تتفاوض مع أحد بشأن قدراتها العسكرية.

طهران- وكالة نادي المراسلين الشباب للأنباء- وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية في مؤتمره الصحفي اليوم الإثنین: شهدنا الأسبوع الماضي تطورات مهمة، بما في ذلك الزیارتین المهمتین لرئيس الجمهوریة إلى طاجيكستان وروسيا، ووقف إطلاق النار في غزة مضیفا أن وقف إطلاق النار في غزة کان مثالا آخر على انتصار الإرادة والمقاومة والصمود في مواجهة الاحتلال والظلم.

وردا على سؤال عن بعض الادعاءات بشأن إعلان إيران الانسحاب من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية في حال تفعيل آلية سناب باك و رد فعل إيران بشأن ضرورة التفاوض بشأن الصواريخ الباليستية الإيرانية قال: إن ايران لم ولن تتفاوض مع أحد بشأن قدراتها العسكرية وإذا أثيرت هذه المواضيع في المفاوضات، فجوابنا واضح، كما أن التهديد بالانسحاب من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ليس قضية جديدة.

وأضاف: لقد حددنا في الحكومة الثانية عشرة أنه إذا تم استخدام رافعة آلية الزناد للضغط وانتزاع النقاط من إيران فإن رد فعلنا سيكون متناسبا وقد اعلنا بوضوح أن إساءة استخدام هذه الآلية تدل علی أنه لن يكون هناك أي مبرر أو سبب لبقاء إيران في بعض الاتفاقيات القائمة وهذا هو الموقف الذي أعلناه بالفعل.

المعاهدات السابقة المتعلقة بالعلاقة بين إيران وروسيا لا تزال مستقرة وساریة

وردا على سؤال عن سبب الإشارة إلی اتفاقيتي 1921 و1940 في مقدمة الاتفاق بين إيران وروسيا، قال بقائي: نشر نص اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين إيران وروسيا يوم الجمعة.

وأضاف: إن الاتفاقيتين السابقتين لعامي 1921 و1940، المذكورتين في مقدمة الوثيقة الجديدة، هما جزء من تاريخ العلاقات الإيرانية الروسية وما زالت مستقرتان وساریتان . والرجوع إلى هاتين المعاهدتين سیكون مفيدا في العلاقات الثنائية.

الناطقون الرسميون يعبر ون عن موقف الحكومة في مجال السياسة الخارجية

وردا على تصريحات أحد مستشاري رئيس الجمهوریة بشأن ضرورة التفاوض مع أمريكا، قال: إن المتحدثين الرسميين يعبرون عن موقف إيران والحكومة بشأن قضايا السياسة الخارجية ولقد سمعت هذه الآراء و وجهات النظر من وسائل الإعلام، وهذه التصریحات لا علاقة لها بموقفنا الرسمي و أعتقد أن هذه التصريحات كانت رأيًا شخصيًا لذلك الشخص وإن السياسة الخارجية هي قضية متخصصة.

إيران لقد بذلت كل جهد ممكن لوقف الإبادة الجماعية في غزة

وردا على سؤال حول وقف إطلاق النار في غزة، قال إسماعيل بقائي: لقد عبرنا عن موقفنا بشأن وقف الإبادة الجماعية في غزة ونعتقد أن وقف إطلاق النار يعني توقف مخطط إبادة فلسطين.

وأضاف: بذلنا الكثير من الجهود لتعبئة المجتمع الدولي لوقف الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية في غزة من قبل الکیان الصهيوني في هذه الأشهر الستة عشر وقد عقد الاجتماعان لمنظمة التعاون الإسلامي بناء على اقتراح الجمهورية الإسلامية الإيرانية ولقد حاولنا الكثير في هذا المجال على مستوى الأمم المتحدة و المنطقة وفي المباحثات الثنائية.

واستطرد قائلا: لقد استخدمت المقاومة كل قدراتها الكامنة في هذه الأشهر الستة عشر، كما فعلت قبل عقود و لقد واصلت و ستواصل إيران دعمها للمقاومة الفلسطينية ونعتقد أن الحفاظ على روح المقاومة إلى جانب التضامن الوطني والتضامن بين كافة الجماعات والأحزاب الفلسطينية وكل الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية، وبالطبع دعم جماعات المقاومة الأخرى، كان فعالاً جداً في هذا الاتجاه کما أعتقد أن جميع الأطراف تعلمت دروسها من هذا التطور، وبالتأكيد سنستفيد من دروس وعبر هذا التطور في المستقبل.

وزير الخارجية الإيراني لن یزور نيويورك نظرا للتطورات الراهنة في المنطقة

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، ردا على سؤال حول مشاركة وزير الخارجية في اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذي سيعقد اليوم: إنني كان قد أعلنت الأسبوع الماضي أن وزير الخارجية الإيراني سيزور نيويورك للمشاركة في اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن فلسطين وكان من المقرر أن يعقد هذا اللقاء اليوم، وسيعقد بالتأكيد، لكنه تم تغيير الموضوع بالنظر إلى التطورات التي تشهدها المنطقة والأحداث التي جرت في اليومين الماضيين، وخاصة مسألة وقف إطلاق النار في قطاع غزة و ولن یزور وزير الخارجية الإيراني نيويورك بالنظر إلی المتطلبات الوقت.

مستعدون للتفاوض بشأن المزاعم المتعلقة بدور إيران في الصراع الأوكراني

وردًا على سؤال عن استعداد إيران للتفاوض بشأن المزاعم المتعلقة بدور بلادنا في الصراع الأوكراني قال بقائي: لقد أعلنا استعدادنا للتفاوض بشأن دور إيران في الصراع في أوكرانيا، سواء مع أوكرانيا أو مع الأطراف التي تزعم مثل هذا الادعاء وقد تكررت هذه القضية في اجتماعات مختلفة مع الأطراف الأوروبية و لقد رفضنا بشكل كامل الاتهامات المتعلقة بتورط إيران في هذه القضیة.

وأضاف: في القضايا التي أثارتها الأطراف الأوروبية، لطالما اعلنا بسرعة كبيرة وبوضوح أننا مستعدون للتفاوض إذا كانت هناك حقا وثيقة في هذا الصدد.

وقال: أثيرت هذه القضية خلال المفاوضات الأخيرة وعرض الوفد الإيراني نقاطه ومواقفه.

خطة العمل المشترك الشاملة هي أساس المفاوضات المتعلقة بالملف النووي الايراني

وردا على سؤال حول المفاوضات الرامية إلی إحیاء خطة العمل المشترك الشاملة وإمكانية عودة الولايات المتحدة إلى طاولة المفاوضات، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية: إن التفاوض بشأن الملف النووي الإيراني له أساس واضح، وهذا الأساس هو خطة العمل المشترك الشاملة (الاتفاق النووي) كما تم تحديد الأطراف في هذه الخطة .

وقال إن خطة العمل المشترك الشاملة هي وثيقة ملزمة بقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ويجب على جميع الأطراف التي شاركت في تشكيلها أن تشارك في هذه العملية بعد أن اتسمت هذه الوثيقة بمکانة قانونية كجزء من قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

على إيران وأفغانستان أن تتفقا على مسألة حقوق المياه

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ردا على سؤال حول آخر التطورات بشأن المفاوضات المتعلقة بحقوق ايران المائية من نهر هيرمند: لطالما تابعنا مسألة حقوق ايران المائية من نهر هيرمند والأنهار الأخرى التي تتدفق نحو إيران.

وأکد أن متابعة حقوق إيران المائية من نهر هيرمند كانت وستكون أجندة ثابتة لأي المحادثات بين إيران وأفغانستان ونعتقد أن التعاون في مجال المياه يمكن أن يكون أحد نقاط القوة ونقاط التعاون بين البلدين.

واستطرد قائلا: إن سياسة حسن الجوار والعلاقة التاريخية والثقافية والروابط المختلفة القائمة بين البلدين تتطلب أن يتوصل الجانبان إلى اتفاق وتفاهم في هذا المجال وهذا ليس بعيد المنال.

الخارجية ستعلن رأي خبرائها بشأن مجموعة العمل المالي (FATF) إلى جهات اتخاذ القرار

وردا على سؤال بشأن مراجعة مشروع قرار مجموعة العمل المالي (FATF)في مجمع تشخيص مصلحة النظام،قال: يجب أن تتخذ القرارات بهذا الشأن في المؤسسات ذات العلاقة ونحن نعلم أن مجمع تشخيص مصلحة النظام يقوم حاليا بالتحقيق في مسألة الانضمام إلى اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة وينبغي لنا أن نسمح بدراسة هذه القضایا والمناقشات في قنواتها الخاصة بطريقة فنية وخبرة، ونأمل أن تؤدي إلى نتيجة إيجابية ونحن، كوزارة الخارجية، وباعتبارنا إحدى المنظمات الحاضرة في هذه القضية، نقدم وجهات نظرنا المبنية على نتائج الخبراء إلى هيئات ومؤسسات اتخاذ القرار.

وعن التصريحات التي تزعم إنه لا يرى حماس في مستقبل غزة، قال بقائي: المقاومة وحركة حماس حركة متجذرة في قلوب أهل غزة وفلسطين المحتلة ولا يمكن لأحد أن يتجاهل تأثير ووجود حماس في مستقبل فلسطين.

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