جامعة الخليج الفارسي توقع مذكرة تفاهم للتعاون العلمي مع أربعة مراكز علمية عراقية

وقع رؤساء جامعات الخليج الفارسي بوشهر وكربلاء وسامراء والكوت ومؤسسة النخبة العراقية مذكرة تفاهم للتعاون العلمي الدولي.

طهران- وكالة نادي المراسلين الشباب للأنباء- وقال رئيس جامعة الخليج الفارسي بمدينة بوشهر "محمد مدرسي": إن مذكرات التفاهم هذه توفر الأساس للتعاون الواسع في مختلف القطاعات العلمية والبحثية بين البلدين.

وأضاف مدرسي: بناء على هذه المذكرة، ستتعاون جامعة الخليج الفارسي وجامعات كربلاء وسامراء والكوت ومؤسسة النخبة العراقية في مجالات تنفيذ مشاريع بحثية مشتركة وتبادل المعلومات العلمية وتبادل الأساتذة والطلبة والإشراف المشترك على الرسائل العلمية في مجالات الطاقة والنفط والغاز والمياه والبيئة والزراعة والعلوم الإنسانية.

وتابع قائلا: يهدف التعاون إلى تعزيز العلاقات العلمية والبحثية بين الجامعات وتحسين مستوى المعرفة والتكنولوجيا في البلدين ويعد تدريب الكوادر البشرية المتخصصة في المجالات المتفق عليها خطوة مهمة نحو توسيع التعاون العلمي الدولي وتبادل المعرفة والخبرات بين إيران والعراق.

وأضاف: نظرا لأهمية مجالات التعاون، فمن المتوقع أن يؤدي هذا التعاون إلى نشر مقالات علمية مشتركة، وعقد مؤتمرات وورش العمل المشتركة، وتنفيذ مشاريع بحثية عالية الجودة يمكن أن تلعب دوراً هاماً في التنمية المستدامة والتقدم العلمي في البلدين.

وتقام فعاليات أسبوع العلم الإيراني-العراقي في مدينة كربلاء المقدسة في الفترة 18 الى 20 كانون الثاني/يناير 2025 بحضور مسؤولي التعليم العالي ورؤساء جامعات البلدين في جامعة الزهراء (ع) وبمشاركة واسعة من الجامعات العراقية.

ويعد الحدث العلمي المشترك المهم بين إيران والعراق بمثابة منصة لتبادل المعرفة وتطوير التفاعلات العلمية والتكنولوجية بين المؤسسات التعليمية والبحثية في البلدين.

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