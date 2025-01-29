رئيس الجمهورية : الهدف من البعثة النبوية إقامة العدل والحق

قال رئيس الجمهورية "مسعود بزشكيان" : ان البعثة النبوية المباركة انطلقت من اجل القسط والعدل بين الناس؛ مبينا ان جميع الأنبياء والرسل بُعِثوا على أساس هذا المبدا.

طهران- وكالة نادي المراسلين الشباب للأنباء- وادلی"مسعود بزشكيان" بتصريح اليوم الثلاثاء، خلال لقاء مسؤولي البلاد، وممثلي وسفراء الدول الإسلامية مع سماحة قائد الثورة الإسلامية آية الله العظمى السيد علي الخامنئي في حسينية الإمام الخميني (قده) بطهران، لمناسبة حلول عيد المبعث النبوي الشريف 27 رجب 1446هـ.

وسأل الرئيس بزشكيان الباري تعالى ان ينعم على قائد الثورة الاسلامية بطول العمر مزيد من العزة والبركة، مهنئا بالمبعث النبوي الشريف سماحته وجميع المسلمين في انحاء العالم، والشعب الإيراني الابي.

وأشار بزشكيان إلى ما قام به النبي الأعظم (ص) بعد الهجرة للمدينة المنورة، من ترسيخ ميثاق الأخوة بين القبائل التي كانت بينها صراعات قديمة، قائلا : إيران والمجتمعات الإسلامية وجميع الأمم، تحتاج اليوم إلى الالتزام بهذا التوجه أكثر من أي وقت مضى.

ولفت رئيس الجمهورية، الى جرائم قوى الهيمنة وسفك دماء المسلمين والأطفال بذرائع مختلفة، واعتبر أن الوحدة والتماسك بين المسلمين، ستوفر الأرضية لتحقيق العدالة، وستفشل مخططات الاعداء لتوسيع دائرة الحروب وإراقة الدماء في العالم الاسلامي.

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