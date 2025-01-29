مهاجراني: رحلات قطار "طهران الايرانية-فان التركية" تنطلق ايام النوروز

اعلنت المتحدثة باسم الجكومة الايرانية "فاطمة مهاجراني " عن اطلاق رحلات قطار "طهران -فان التركية " ابتداء من ايام النوروز لهذا العام (تعطيلات رأس السنة الايرانية).

طهران- وكالة نادي المراسلين الشباب للأنباء- وعلى هامش اجتماع الحكومة الايرانية اليوم الاربعاء، صرحت المتحدثة باسمها للصحفيين انه في هذا الاجتماع تم استعراض ومراجعة مهام الأجهزة التنفيذية في الخطة السابعة والمهام غير المنجزة سواء الميزانية أو غير الميزانية.

وافادت مهاجراني بأن وزيرة الطرق والتنمية العمرانية، قدمت تقريرا عن زيارتها لتركيا وأعلنت أن مشكلة سائقي الشاحنات في البلدين قد تم حلها، وسينطلق قطار طهران-فان ابتداء من ايام النوروز لهذا العام.

واشارت الى ان وزير النفط قدم وزير تقريرا عن زيادة صادرات النفط والبتروكيماويات وتطوير حقل أزادكان النفطي غرب اهواز جنوب ايران كحقل مشترك مع العراق.

الحكومة في مفاوضاتها تراعي المبادئ الثلاثة : العزة والحكمة والمنفعة العامة

وردا على سؤال حول خطة الحكومة لمواجهة إدارة ترامب والتفاوض معها، قالت مهاجراني: مواقف السياسة الخارجية للحكومة تابعة للمواقف الشاملة للسلطة الحاكمة، ومن الطبيعي أن ما يتم الحديث عنه في سلطات الحكم ككل، وسيتم متابعة تنفيذه في الحكومة باعتبارها السلطة التنفيذية.

وتابعت : أما فيما يتعلق بالتفاوض، فكما سبق أن أعلن الرئيس بزشكيان وتمت مناقشته عدة مرات، فإن سياستنا الخارجية تقوم على المبادئ الثلاثة العزة والحكمة والمنفعة العامة باعتبارها المبادئ الأساسية للعلاقات، ونتعامل مع جميع الدول بناء على هذه المبادئ الثلاثة، ونحن بالتأكيد نقيّمهم حسب سلوك هذه الدول وليس حسب أقوالها.

كما اشارت المتحدثة باسم الحكومة الايرانية الى ان هناك خيارات كثيرة وسيناريوهات مختلفة جاهزة لترامب والحكومة مستعدة لمواقف مختلفة.

ليست لدينا مشكلة فيما يتعلق بالاحتياطيات الاستراتيجية

وردا على سؤال حول وضع الاحتياطي الاستراتيجي للبلاد، قالت المتحدثة باسم الحكومة:انه وفقا لخطط الحكومة وجهود وزير الزراعة، تم طرح مسألة توفير الاحتياطي الأساسي والاستراتيجية للبلاد على جدول أعمال الحكومة والعمل جار على ذلك، كما انه لا توجد مشكلة في توفير السلع والاحتياجات الأساسية للشعب.

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