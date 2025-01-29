المنتخب الايراني للكرة الطائرة يلتقي منتخبي ايطاليا والارجنتين

سيخوض المنتخب الوطني الايراني للكرة الطائرة مباراة ودية مع المنتخب الإيطالي الشهير لرفع المستوى وكشف الأخطاء والاستعداد للاستحقاق في دوري الأمم.

طهران- وكالة نادي المراسلين الشباب للأنباء- ومن المقرر أن يبدأ المنتخب الوطني الإيراني للكرة الطائرة التدريبات للمشاركة في دوري الأمم المتحدة اعتبارا من اوائل شهر حزيران/يونيو 2025 ولمدة ثلاثة اسابيع.

في هذه الأسابيع الثلاثة، قام مدرب المنتخب الايراني للكرة الطائرة "روبرتو بیاتزا" بالتنسيق مع منتخبي ايطاليا والارجنتين لإجراء مباريات ودية معهما من اجل رفع مستوى المنتخب الايراني وكشف أخطائه واستعداده للاستحقاق في دوري الأمم.

تعتبر هذه الفترة من منافسات دوري الأمم مهمة جدا للكرة الطائرة الإيرانية، وإذا فشل المنتخب الايراني فهناك احتمال أن يتم استبعاده من هذه المنافسة المرموقة.

يشار الى ان مرحلة التصفيات المؤهلة لدوري الأمم 2025 هي على النحو التالي:

- الاسبوع الاول من الفترة الممتدة بين 10 و 16 حزيران / يونيو 2025، وتشارك منتخبات توزعت على المجموعات الثلاث الاولى كالاتي: المجموعة الأولى تستضيفها كيبيك؛ وتضم كندا، بلغاريا، إيطاليا، الأرجنتين، فرنسا وألمانيا، اما المجموعة الثانية تستضيفها ريو دي جانيرو؛ وتضم البرازيل، أوكرانيا، أمريكا، إيران، سلوفينيا و كوبا، بينما المجموعة الثالثة تستضيفها شيآن؛ وتتكون من الصين، بولندا، هولندا، اليابان، صربيا وتركيا.

-الاسبوع الثاني من الفترة الممتدة بين 24 و 29 حزيران/يونيو 2025، وتشارك منتخبات توزعت على المجموعات الثلاث الثانية كالاتي: المجموعة الرابعة تستضيفها بورغاس؛ وتضم بلغاريا، أوكرانيا، فرنسا، تركيا، سلوفينيا واليابان، اما المجموعة الخامسة تستضيفها شيكاغو؛ وتضم الولايات المتحدة، إيطاليا، بولندا، كندا، البرازيل والصين، بينما المجموعة السادسة تستضيفها بلغراد؛ وتتكون من صربيا، ألمانيا، كوبا، هولندا، الأرجنتين و إيران.

-الاسبوع الثالث من الفترة الممتدة بين 14 و 19 تموز/يوليو 2025، وتشارك منتخبات توزعت على المجموعات الثلاثة التالية: المجموعة السابعة تستضيفها غدانسك؛ وتضم بولندا، الصين، فرنسا، بلغاريا، كوبا وإيران، بينما المجموعة الثامنة تستضيفها ليوبليانا؛ وتتكون من سلوفينيا، أوكرانيا، هولندا، صربيا، إيطاليا وكندا، اما المجموعة التاسعة تستضيفها كانتو؛ وتضم اليابان، الأرجنتين، البرازيل، تركيا، أمريكا وألمانيا.

هذا، وتقام المرحلة النهائية من بطولة دوري الأمم 2025 في الفترة من 29 تموز/يوليو إلى 2 آب/ أغسطس 2025 وسيتم الإعلان عن البلد المضيف لاحقا من قبل الاتحاد العالمي لهذه الرياضة.

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