قائد الثورة الاسلامية:غزة ستتغلب على الكيان الصهيوني/امريكا معتدية وكاذبة

اكد قائد الثورة الإسلامية اية الله العظمى السيد علي الخامنئي أن الشعب الإيراني لديه الشجاعة ليهتف بالموت لأمريكا، مضيفا بأن أمريكا معتدية وكاذبة وبأن غزة ستتغلب على الكيان الصهيوني بإذن الله تعالى.

طهران- وكالة نادي المراسلين الشباب للأنباء- وتقدم سماحته بالشكر من منظمي مسابقات القرآن الكريم التي تساهم في نشر القرآن الكريم بطرق مختلفة في جميع أنحاء البلاد، معتبرا ان استمرارية الإعجاز القرآني والنبوي نعمة عظيمة لعالم الوجود.

كما هنأ قائد الثورة الاسلامية بحلول ذكرى ولادة أبي عبد الله الحسين (ع) سائلا الله العلي القدير أن يجعلنا من محبي واتباع النبي محمد (ص) وال بيته (ع) الكرام.

وبالاشارة الى ان فئة قليلة ستتغلّب على العدوّ المتغطرس بإذن الله، اكد قائد الثورة الاسلامية ان غزة الصغيرة ستتغلّب على قوّى عسكرية كالكيان الصهيوني وامريكا.

واضاف سماحته بأن للشعب الإيراني الشجاعة ليقول بأن أمريكا معتدية وكاذبة وليهتف بالموت لأمريكا.

و في شرح مفهوم "الثقة" في القرآن الكريم، اوضح سماحته ان من يتوكل على الله فهو حسبه؛ فإذا توفرت شروط الثقة التي تتمثل باليقين في وعود الله الصادقة فإن هذا الوعد الإلهي

سيتحقق حتما، مضيفا انه ينبغي أن يكون المؤمن على يقين دون أي شك أن كل مستحيل ممكن بإذن الله.

كما واكد قائد الثورة الاسلامية على ضرورة الصبر والعمل الجاد لتحقيق النتائج، واصفا صبر وجهد الشعب الإيراني على مدى 46 عاما أمام جميع المتغطرسين بأنه سبب النمو الشامل للبلاد، بحيث لم يتأثر الشعب الإيراني بهذه المواجهة فحسب، بل تطور وتقدم في كافة المجالات.

واعتبر سماحته تدريب الآلاف من الشباب على تلاوة وحفظ القرآن الكريم في جميع أنحاء البلاد مثالا على التقدم الروحي للبلاد، مضيفا انه على الصعيد المادي فقد تطورت البلاد وقام الشباب بأعمال مختلفة وعظيمة، وستستمر هذه التطورات وبكل ثقة بالله حتى يصل الوطن إلى القمة المنشودة.

هذا وقد استقبل سماحته صباح اليوم الاحد،أساتذة وقراء وكبار حفظة القرآن المجيد المشاركين في المسابقة الدولية للقرآن الكريم بنسختها الـ41 في حسينية الامام الخميني (ره) بطهران.

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