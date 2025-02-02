وزير الدفاع الايراني: وصلنا الى مرحلة متقدمة في مجال منصات اطلاق الأقمار الاصطناعية

اكد وزير الدفاع واسناد القوات المسلحة الايراني العميد الطيار عزيز نصير زادة أن ايران وصلت مرحلة النضج والتطور في مجال منصات اطلاق الأقمار الاصطناعية، مشيرا الى ان عملية إطلاق القمرين الاصطناعيين "سيمرغ "و"قائم 100" تمت دون أي عوائق وقد أنجزا مهمتهما وهناك خطط جيدة للمستقبل.

طهران- وكالة نادي المراسلين الشباب للأنباء- وفي مراسم احیاء ذکری اليوم الوطني لتكنولوجيا الفضاء اليوم الاحد، اعتبر وزير الدفاع واسناد القوات المسلحة الايراني العميد الطيار "عزيز نصير زادة" ان مستقبل العالم والعلوم يعتمد على الفضاء، لذا فإن الفضاء مهم جدا ولذلك نحن بحاجة الى سد الثغرات وتعويض النقص الذي نواجهه في هذا المجال.

وأشار الى انه تم القيام بعمل جيد في هذا المجال ايضا بحيث يتم التواصل والتعاون البنّاء بين وزارة الدفاع واسناد القوات المسلحة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والقوة الجوية التابعة لحرس الثورة الإسلامية ، بالاضافة الى الاستعانة بشركات معرفية وخاصة.

وبالاشارة الى ان للعلم اهمية عالية على مر الاجيال في العالم، اوضح العميد نصير زادة "ان هناك خلاف في مفهوم الاستفادة من العلم بين ايران والغرب ، فالغرب يعتبر العلم سلطانا مسيطرا على الطبيعة والبيئة المادية ، بينما نحن نعتبر سلطان يقوم بتنظيم العلاقات العادلة بين الشعوب والدول، ويعتمد المنافسة السليمة مع الغير حتى لا نتخلف عن الركب وايضا كي لا نخضع للاستكبار، ومن المهم جدا أن تنمو هذه التوجهات في كل الاتجاهات.

واضاف وزير الدفاع واسناد القوات المسلحة الايراني انه و خلال زيارة الرئيس الايراني التفقدية الى منظمة الفضاء الايرانية للاطلاع على إنجازات وزارة الدفاع الدفاعية والفضائية، افاد الوزير أن هذه الوزارة تتعاون وتتواصل مع أكثر من 7 الاف شركة خاصة ومع أكثر من 1300 شركة معرفية، مؤكدا على ان وزارة الدفاع تستخدم كافة القدرات الوطنية لتطوير التقنيات، ومن المهم أن يحصل علماء ايران في مجال الفضاء الجوي على فرصة استخدام علومهم ومعارفهم لتعزيز وتطوير بلادهم.

كما افاد وزير الدفاع واسناد القوات المسلحة الايراني العميد الطيار عزيز نصير زادة بأن ايران وصلت مرحلة النضج والتطور في مجال منصات اطلاق الأقمار الاصطناعية، مشيرا الى ان عملية إطلاق القمرين الاصطناعيين "سيمرغ "و"قائم 100" تمت دون أي عوائق وقد أنجزا مهمتهما وهناك خطط جيدة للمستقبل.

ومضى يقول بأن "ايران أصبحت مكتفية ذاتيا تماما في مجال منصات اطلاق الأقمار الاصطناعية ، والأقمار الاصطناعية ، والبنية التحتية الأرضية ، وأنظمة التحكم وأنظمة الملاحة، موضحا ان هذا الاكتفاء الذاتي يجعلنا نستطيع أن نقف على أقدامنا، بل ومن الممكن في المستقبل ان نتمكن من تقديم خدمات في مجال الأقمار الاصطناعية ومنصاتها للدول التي تربطنا بها علاقات جيدة.

هذا وصرح العميد نصير زادة، بأن هناك عمليتي اطلاق تقريبا في اواسط شهر شباط/فبراير و اواخر شهر آذار /مارس من هذا العام، لافتا الى ان منظمة الفضاء الايرانية قد قامت بتنظيم كتلة النقل المداري بشكل جيد، وسبق أن أجرت اختبارا على الوقود الصلب في القمر الاصطناعي سيمرغ، وعملت وزارة الدفاع على كتلة النقل المداري على الوقود السائل، وهو ما راقبه رئيس الجمهورية عن كثب اليوم.

وتابع انه " في حال تمكنا من تحقيق الأهداف التي نضعها في الاعتبار بالنسبة لكتلة النقل المداري، عندها يمكننا أن ننتقل إلى مدارات أعلى وفي النهاية يجب أن نصل المدار الأرضي المستقر(GEO)، في حين اننا ثبتنا مكانتنا في المدار الارضي المنخفض (LEO).

واضاف انه" حاليا يتم العمل على منصة القمر الاصطناعي "سرير"، وسوف يتم تحميل أثقل البضائع مع وجود قمر اصطناعي في الأعلى، وهو ما سيكون أيضا مقدمة لبناء النظام، لأننا بحاجة إلى القيام بذلك في المستقبل".

وختم وزير الدفاع واسناد القوات المسلحة الايراني مؤكدا ،بحضور الرئيس والوفد المرافق له فأن الحكومة الـ14 ستحقق تقدما كبيرا في هذا المجال بدعم من علماء البلاد.

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