بزشکیان: لا يمكن الخروج من الأزمات إلا بمساعدة العلماء والنخب

أكد رئيس الجمهورية "مسعود بزشكيان"أنه بالعلم والمعرفة يمكن تحقيق الكرامة والشرف وقال: لا يمكن الخروج من أزمات اليوم إلا بمساعدة العلماء والنخب.

طهران- وكالة نادي المراسلين الشباب للأنباء- وقال بزشکیان صباح اليوم الاحد علی هامش زیارة منظمة الفضاء الايرانية: إن ما جعل الملائكة تسجد للإنسان ليس التسبيح والسجود والعبادة، بل علم الإنسان وحكمته والعلم هو الذي أوصل الإنسان إلى أن يكون خليفة الله.

وذکر إننا اليوم وبجهود شباب وخبراء الوطن حققنا العديد من النجاحات في مجال التقنيات الدفاعية،قائلا: نريد العلم والتكنولوجيا في مختلف المجالات، بما في ذلك الدفاع والعسكرية، من أجل الدفاع عن شعب بلدنا وکرامته وفخره وليس من أجل العدوان.

وأكد: أن المدافعين الزائفين عن حقوق الإنسان يستخدمون علمهم و قدراتهم العسكرية لقتل النساء والرجال والأطفال المضطهدين والعزل واليوم رأينا حجم المآسي التي أحدثتها "إسرائيل" في غزة ولبنان أمام أعين العالم.

وتساءل بزشکیان هل العلم لقتل الأبرياء ودفن النساء والأطفال أحياء، قائلا:ان "إسرائيل" وأنصارها همجيون، إذا كانوا رجالا، فعليهم أن يقاتلوا في ساحة المعركة.إنهم يستخدمون العلم بشكل سيء، لأنهم لا يستطيعون القتال مع المقاومين، فهم يدمرون الأبرياء.

وأشار إلى فترة الحرب المفروضة وتابع: العالم كله دعم صدام لتدمير ثورتنا الإسلامية وعندما ضربت الصواريخ الإيرانية الأولى الأراضي العراقية أوقفت العدوان.

وذكر بزشکیان: ان مداد العلماء أفضل من دماء الشهداء وقال: إن دماء العلماء الذين استطاعوا أن يكسروا الحدود العلمية ويجعلوا البلاد قوية وقادرة على الدفاع عن نفسها هي أثمن بكثير لأنهم ماتوا مع معارفهم وإنقاذ حياة الآلاف من الناس.

وأشار إلى أنه يجب علينا نقل علمنا وقدرتنا على الدفاع عن ارضنا إلى الأجيال القادمة وقال: نحن فخورون بنخب وشباب وعلماء هذا الوطن وأؤمن من كل قلبي أنه لا يوجد إلا العلماء و الخبراء يمكنهم إخراج البلاد من الوضع القائم.

وزار رئيس الجمهوریة الإسلامية "مسعود بزشكيان" صباح اليوم الاحد ،منظمة الفضاء الايرانية ليطلع على احدث الإنجازات الدفاعية والفضائية لوزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة الايرانية تزامناً مع اليوم الوطني لتكنولوجيا الفضاء.

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