دراسة قضايا جزيرة بوموسى بمشاركة رئيس البرلمان ووزيري الداخلية والطرق

تمت دراسة القضايا المتعلقة بجزيرة بوموسى في لجنة الامن القومي النيابية وذلك بمشاركة رئيس مجلس الشورى الاسلامي ووزيري الداخلية والطرق وبناء المدن.

طهران- وكالة نادي المراسلين الشباب للأنباء- وخلال الاجتماع الذي عقد بلجنة الامن القومي والسياسة الخارجية لمجلس الشورى الاسلامي بمشاركة رئيس المجلس ووزير الداخلية والطرق وبناء المدن، شرح بعض النواب وجهات نظرهم.

وقال رئيس لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية ابراهيم عزيزي ان اعضاء اللجنة سافروا قبل نحو اربعة اشهر الى محافظتي سيستان وبلوجستان وهرمزكان بهدف دراسة مسالة بناء الجدار الحدودي ومتابعة اخر مستجدات جزيرة بوموسى، اذ اكدنا خلال الزيارة على تزويد الحدود بالاجهزة الذكية ومكافحة الدخول غير الشرعي للرعايا الاجانب.

وقال العضو في اللجنة علي خضريان ان مسالة بوموسى يتم متابعتها في مجموعة عمل التنمية وعقدت جلسات مع وزارة الخارجية مضياف انه بناء على قرار لوزارة الداخلية، فان مدينة ابوموسى يجب ان يتغير اسمها الى بوموسى.

واضاف ان جزر الخليج الفارسي يتم تعريفها كجزء من محافظة هرمزكان وقال ان من الضروري ان تتخذ وزارة الداخلية اجراء في مجال تعريف الوحدة السياسية للخليج الفارسي وهو السبيل لتاسيس محافظة الخليج الفارسي الامر الذي سيسهم في ترسيخ سيادة الجمهورية الاسلامية الايرانية في هذه الجزر.

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